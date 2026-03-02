Saisonstart: Staudammführungen am Hennesee

Warum es die Hennetalsperre gibt, wie es in einem Staudamm aussieht und welche Technik dahinter steckt – all das wird bei dieser Führung erklärt.

Die erste Besichtigung findet am Freitag, 20. März 2026 um 13:45 Uhr statt. Danach geht es in den Osterferien weiter. Für Karsamstag, 04. April 2026 sind um 10:30 Uhr und 12:30 Uhr gleich zwei Führungen geplant. Eine weitere Talsperrenbesichtigung findet am Donnerstag, 9. April 2026 um 10:00 Uhr statt. Bis zu den Sommerferien gibt es jeden Monat mindestens einen Termin für eine Staudammführung. Die Besichtigung beginnt mit einem Film über Talsperren und Wasserkraft, danach geht es zu Fuß zum Kraftwerk und in den Kontrollstollen im Hennedamm.

Quelle: Anja Weims

Die Führungen dauern ca. 100 Minuten und sind für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren geeignet. Erwachsene zahlen 4,50 Euro, Kinder von 10-14 Jahren sind mit 2,- Euro dabei. Treffpunkt für die Staudammführungen ist das Betriebsgebäude des Ruhrverbandes, Am Hennesee 6. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information Meschede ist erforderlich. Dort sind auch vorher die Eintrittskarten zu kaufen. Da die Lufttemperatur in den Stollen des Hennedamms ganzjährig zwischen 10-12°C beträgt, wird empfohlen, eine Jacke und festes Schuhwerk zu tragen. Anmeldung unter Tel. 0291-9022443 und https://www.hennesee-tourismus.de/staudammfuehrung-hennesee/. Dort stehen auch die noch folgenden Termine für 2026.