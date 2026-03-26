Saisonstart 2026 im FORT FUN Abenteuerland 

Neue VR-Attraktion, Familienangebote und überarbeitete Achterbahn

Das FORT FUN Abenteuerland startet am 28. März 2026 in die neue Saison. Der Freizeitpark bei Bestwig im Sauerland erweitert sein Angebot in diesem Jahr um mehrere Neuerungen für unterschiedliche Zielgruppen: Mit „FORT VentuRe“ eröffnet ein modernes Virtual-Reality-Erlebnis, Vierbeiner können sich auf dem neuen Hundespielplatz austoben, Familien profitieren von einem neuen Spielbereich am Restaurant La Cascada, und die Überschlags-Achterbahn SpeedSnake präsentiert sich mit einer überarbeiteten Station sowie weiteren Verbesserungen im Wartebereich. Ergänzt wird das Angebot durch eine Reihe von Events sowie den beliebten, besonders preisgünstigen datierten Online-Tickets.

Neue VR-Attraktion: FORT VentuRe

Mit „FORT VentuRe“ eröffnet das FORT FUN zur Saison 2026 ein neues Indoor-Erlebnis auf Virtual-Reality-Basis. Die Attraktion zieht in den Saloon im Herzen der Westernstadt ein und verbindet dort die urige Atmosphäre des Wilden Westens mit moderner VR-Technologie. Besucher tauchen mithilfe von VR-Brillen, Bewegungstracking und Hand-Controllern in interaktive virtuelle Welten ein und erleben spannende Missionen, kreative Abenteuer und Lerninhalte mit 360‑Grad-Umgebung und Echtzeit-Interaktion. Die Attraktion basiert auf dem mehrfach ausgezeichneten VR-System YULLBE, bekannt aus dem Europapark.

Durch das neue Angebot wird der historische Saloon zusätzlich aufgewertet und erhält eine neue Rolle als Erlebnisstandort für wetterunabhängige Unterhaltung. „Mit FORT VentuRe erweitern wir unser Angebot um ein innovatives Erlebnis, das modernste Technologie mit interaktiver Unterhaltung verbindet. Gleichzeitig stärken wir damit unser wetterunabhängiges Freizeitangebot im Park“, freut sich Geschäftsführer Andreas Sievering.

Das Erlebnis eignet sich für Familien, Freundesgruppen, Schulklassen oder Unternehmen und kann zusätzlich zum Parkeintritt gebucht werden.

Deutschlands erster Hundespielplatz in einem Freizeitpark

Ein weiteres neues Angebot richtet sich erstmals gezielt an Gäste und Familien mit Hund: Mit der geplanten Eröffnung von Deutschlands erstem Premium‑Hundespielplatz innerhalb eines Freizeitparks baut das FORT FUN Abenteuerland sein Angebot für vierbeinige Begleiter weiter aus. Der neue Bereich soll speziell auf die Bedürfnisse von Hunden und ihren Besitzerinnen und Besitzern zugeschnitten sein und zusätzliche Aufenthaltsqualität während des Parkbesuchs schaffen. Langfristig verfolgt der Park damit das Ziel, sich als einer der hundefreundlichsten Freizeitparks Europas zu positionieren. Weitere Informationen zu diesem neuen Angebot werden in Kürze veröffentlicht.

Neue Familienangebote rund um das La Cascada

Auch für Familien mit jüngeren Kindern gibt es zum Frühjahr Neuerungen: Direkt am Restaurant La Cascada entsteht ein neuer Spielbereich. Altersgerechte Spielgeräte inklusive Enten-Wasserbahn sowie ein überarbeiteter Gastronomiebereich mit überdachter Terrasse und separatem Bereich für Kindergeburtstage sollen den Aufenthalt für Familien komfortabler gestalten und zusätzliche Aufenthaltsqualität schaffen.

„Mit dem neuen Spielplatz und der Aufwertung des Gastronomiebereichs schaffen wir einen Ort, an dem Familien gemeinsam entspannen können. Unser Ziel ist es, das Erlebnis im Park für verschiedene Generationen noch attraktiver zu gestalten“, erklärt Andreas Sievering.

SpeedSnake mit überarbeiteter Station und neuem Wartebereich

Auch die Überschlag-Achterbahn SpeedSnake erhält zur Saison 2026 mehrere optische und funktionale Anpassungen. Die Station der Bahn wird überarbeitet und unter anderem mit einem neuen Dach sowie neuen Beschilderungen ausgestattet. Zusätzlich wird die Gestaltung der Station modernisiert und mit neuer Dekoration ergänzt.

Im Wartebereich sorgen ein neu installierter Sonnenschutz, angepasste Bepflanzung sowie zusätzliche Gestaltungselemente für mehr Komfort und Atmosphäre. Neue Soundeffekte in der Station runden das Fahrerlebnis ab.

„Mit den Anpassungen an der SpeedSnake verbessern wir sowohl die Aufenthaltsqualität im Wartebereich als auch die thematische Gestaltung der Attraktion. Solche kontinuierlichen Investitionen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Weiterentwicklung“, erläutert Christine Schütte, Manager Marketing, Sales & PR im FORT FUN Abenteuerland.

Digitales Parksystem für komfortablere An- und Abreise

Zum Saisonstart 2026 führt das FORT FUN Abenteuerland zudem ein neues digitales Parksystem ein. Das schrankenlose System „FreeFlow“ ermöglicht eine schnellere und komfortablere Nutzung der rund 450 Parkplätze. Kameras an Ein- und Ausfahrten erfassen automatisch die Kennzeichen der Fahrzeuge und digitalisieren so den gesamten Parkvorgang. Schranken, Parktickets oder Wartezeiten an Automaten entfallen. Neben dem höheren Komfort für Gäste trägt das System auch dazu bei, Rückstaus, Lärm sowie CO₂- und Feinstaubemissionen im Eingangsbereich des Parks zu reduzieren.

Preisvorteile durch datierte Online-Tickets

Auch im Ticketbereich setzt der Freizeitpark weiterhin auf flexible und preisgünstige Angebote. Datierte Online-Tickets sind erneut zu stark reduzierten Preisen erhältlich. Gäste ab 140 cm Körpergröße können ihren Besuch bereits ab 28,99 Euro buchen – statt des regulären Preises von 39,80 Euro.

Event-Saison von Ostern bis Halloween

Neben den Attraktionen bietet das FORT FUN auch 2026 wieder zahlreiche Events über die gesamte Saison hinweg. Den Auftakt bildet traditionell die große Ostereiersuche am Ostersonntag und Ostermontag auf der Osterwiese der Adventure Area. Kinder bis 12 Jahre können dort ab 11:00 Uhr nach bunten Überraschungen suchen. Wer das goldene Ei findet, gewinnt eine Basic-Jahreskarte für das FORT FUN.

Im weiteren Verlauf der Saison folgen weitere Veranstaltungen, darunter der Mexican Summer im August sowie das Halloween-Event FORT FEAR im Oktober.

Weitere Informationen zu Attraktionen, Events und Tickets gibt es unter: FORTFUN.de