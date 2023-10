Sagenbänke

Die zauberhafte Sagenwelt oben an der Volme

Mordlüsterne Hunde, Hexen in den Eichen und Zwerge mit sagenhaftem Reichtum tief im Berg – viele Legenden erzählt man sich in der Region „Oben an der Volme“, den Gemeinden Schalksmühle, Halver, Kierspe, Meinerzhagen und Herscheid. Über Jahrhunderte überliefert sind manchmal richtige Geschichten, manchmal aber auch nur das Wissen um markante Orte, deren Entstehung man dem Teufel oder anderen finsteren Mächten zuschreibt.

Ralf Thebrath, Freizeit- und Naherholungsbeauftragter der Region, hat sich auf die Suche nach solchen sagenhaften Überlieferungen gemacht. Viele Stunden hat er in den Archiven der Gemeinden verbracht und vor allem mit den alten Ortskundigen gesprochen. Das, was er gefunden hat, formte er zu jugendgerechten Geschichten – mal merkwürdig und überraschend, mal lehrreich und manchmal auch recht gruselig.

Sagengenuss an Originalschauplätzen 22 von ihnen kann man nun genau dort erleben, wo sie spielen: in den Wäldern, auf den Bergen und in den Tälern des Ebbegebirges sowie des Volme- und Ennepetales. Auf Bänken, die an Wanderwegen, Radwegen oder in der Nähe von Freizeiteinrichtungen stehen, sind künstlerisch gestaltete Plaketten angebracht. Darauf steht der Titel einer Geschichte, die genau an dieser Stelle spielt. Daneben findet sich ein QR-Code. Wer den Code mit dem Smartphone scannt, gelangt zu einem kurzen Hörspiel von vier bis acht Minuten Länge und kann – sozusagen am Originalschauplatz gemütlich auf einer Bank sitzend – die sagenhafte Geschichte akustisch erleben. Insgesamt warten fast zwei Stunden Hörspielmaterial – aufgenommen von Künstlern aus der Region – darauf, entdeckt zu werden. An fünf Standorten sind inzwischen auch lebensgroße Holzfiguren der Helden der Geschichten aufgestellt – ebenfalls geschaffen von regionalen Künstlern.

Um vor allem den jüngsten unter den vorbeikommenden Wanderern keine schlaflosen Nächte zu bereiten, sind die Erzählungen in drei Kategorien eingeteilt: Die Geschichten der ersten Kategorie sind eher harmlos, trotzdem natürlich sagenhaft und voller Überraschungen. In den Geschichten der zweiten Kategorie warten so manches Unheil und der eine oder andere Schrecken. In der dritten Kategorie wird es richtig düster. Verfluchte Wesen, Angst und auch der Tod spielen hier eine Rolle. Diese Geschichten sind dann eher etwas für „große“ Sagenfans.

Sagenwelt im Internet

Eine Übersicht über alle Sagenbänke steht auf der Internetseite der Sagenwelt: https://visit.oben-an-der-volme. de/sagenwelt. Neben den genauen GPS-Koordinaten findet sich dort auch zu jeder Sagenbank ein Wandertipp, sodass der Interessierte nicht nur überraschende Geschichten, sondern auch überraschende Wanderrouten in einer bei Sauerlandwanderern sonst eher weniger stark frequentierten Gegend erleben kann. Ein Booklet mit Erlebniskarte und allen Tipps und Informationen gibt es bei den Touristikinformationen in der Region „Oben an der Volme“.

So erleben Wanderer heute in der Landschaft des märkischen Sauerlandes, wie edle Herren durch ihren Dünkel den Untergang ihres Geschlechtes und ihrer Burg an der Ennepequelle verschulden, wie in Schalksmühle listige, gierige Bauern bestraft werden und welch unglaubliche Geschichte hinter dem Geruch eines Lagerfeuers an einer Wegkreuzung im Wald bei Marlin steckt.