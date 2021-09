Sabrina Zarges: Kunstwerke mit dem Föhn

WOLL-Autorin Steffi Funke hat vor einigen Tagen in ihrem Blog eine Künstlerin vorgestellt, die mithilfe einer ganz besonderen Technik farbenfrohe, abstrakte Bilder mit viel Platz für die eigenen Gedanken malt… Wobei, „malen“ ist eigentlich auch nicht das richtige Wort, denn Sabrina Zarges aus Plettenberg gießt ihre Farben auf die Leinwand, lässt sie fließen, pustet sie mit dem Fön in die gewünschte Richtung. „Acrylic Pouring“ nennt man das. Was sich genau dahinter verbirgt, steht im Blog „Zauberhaftes Sauerland“ von Steffi Funke.

Hier geht es zum Beitrag in ihrem Blog: https://zauberhaftes-sauerland.com/2021/09/09/artist-sabrina-kunstwerke-mit-acrylic-pouring/