„Saalhausen ist gelebte Gastfreundschaft.“

Im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Verkehrs- und Kneippvereins Andreas Voss

Andreas Voss ist sich sicher: „Saalhausen ist einzigartig in Lennestadt und wahrscheinlich sogar darüber hinaus. Es dreht sich alles um drei Kernthemen: Natur, Gemeinschaft und Gastfreundschaft.“ Der 1. Vorsitzende des Verkehrs- und Kneippvereins Saalhausen e.V. hat 2003 das Landhotel Voss in Saalhausen von seinem Vater Theo übernommen. Mittlerweile ist auch sein Sohn Philipp im Hotel aktiv und Tochter Leni absolviert gerade ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau in einem befreundeten Betrieb.

Wunderschönes Tal

Fast wie ein Gemälde beschreibt Andreas Voss die Natur rund um Saalhausen: „Wenn man von Altenhundem kommt, sieht man, wie sich bei uns das Lennetal ganz in der Breite öffnet. Auf den Bergen links und rechts gibt es wunderschöne Wanderwege. Und unser Kurpark, das TalVITAL, entlang der Lenne ist ein echtes Kleinod.“ Ein Kernthema hier: die Gemeinschaft. „Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Saalhausen lebt und liebt den Tourismus und die Gastronomie. Das haben wir mit rund 1.900 Einwohnern als Gemeinschaft geschaffen“, sagt er. Und diese Gemeinschaft punktet auch bei den Gästen: „Meine Gäste erzählen mir häufig, dass alle Menschen in Saalhausen ‚Guten Tag‘ sagen, wenn man sie trifft. Das kennen sie aus ihren Orten nicht mehr. Die Kinder und die Älteren halten hier und da einen Plausch, die Einheimischen sprechen mit den Gästen. Unsere Gäste fragen, warum Saalhausen so sauber ist, warum die Vorgärten so bunt sind, wer die Häuser streicht. Dieser gute Austausch sorgt dafür, dass sich unsere Gäste hier zu Hause fühlen. Das ist Gastfreundschaft.“



Diese Gastfreundschaft wird gerne von bedeutenden heimischen Industrieunternehmen in Saalhausen und Umgebung nach draußen kommuniziert. „Das ist ein wichtiger Standortfaktor: arbeiten, wo andere Urlaub machen.“

Stolz auf Saalhausen

Andreas Voss schmunzelt bei der Frage, ob die Einwohner von Saalhausen stolz auf ihr Dorf sind: „Ja, das glaube ich schon. Doch man muss es nicht übertreiben. Wir Sauerländer sind bodenständig. In der Lennestädter Verwaltung wird intensiv diskutiert, wo Fördergelder hinfließen. Wir Saalhauser kämpfen dafür, weiter zu investieren. Im Rathaus erkennt man die Attraktivität unseres Ortes. Daher wollen wir unsere Qualitäten weiter ausbauen.“



Saalhausen bietet eine wunderschöne Landschaft und blickt auf eine lange Tradition als Kur- und Kneipport zurück. Am wichtigsten im Industrie- und Ferienort sind aber vor allem die Menschen, die mit Herzblut dabei sind, ob Arbeitgeber, Gastgeber, Handwerker oder Ehrenamtliche im Verein. Voss: „Tourismus ist kein Nebenschauplatz, sondern ein wichtiger Motor für das ganze Dorf. Dieser Bereich bringt handfeste Vorteile für jeden: für die Arbeitsplätze vor Ort, volle Auftragsbücher bei den Handwerkern, eine starke Gastronomie. Das wirkt sich positiv auf den Einzelhandel und die allgemeine Lebensqualität aus und ist überall spürbar. Es gibt keine Leerstände und keine heruntergekommenen Häuser und die Gastronomie ist vielfältig: Wir haben eine Pizzeria, verschiedene Cafés, ein Weinlokal, einen Schnellimbiss, einen ländlichen Gasthof und ehrliche Sauerländer Küche. Das spiegelt wider, wie liebens- und lebenswert Saalhausen ist.“



Vielen im Dorf ist es anscheinend wichtig, sich einzubringen: „Wir haben viele Ehrenamtliche, die mithelfen, den Ort schön zu halten“, sagt Andreas Voss. „Gäste lieben es, unsere Feste mitzufeiern. Viele kommen wegen des Schützenfests, wegen der jährlichen Veranstaltung ‚Lennestadt leuchtet‘ oder des Trucker Festivals – im Grunde also wegen der Sauerländer Lebensart.“



Echtes Sauerland erleben

„Gäste, die nach Saalhausen kommen, erleben echtes Sauerland – mit allem, was dazugehört. Das bedeutet: freundliche Gastgeber, eine herzliche Dorfgemeinschaft, viel Natur und eine Küche, die zwischen Bodenständigkeit und Pfiff die Balance hält. Es gibt tolle Freizeitangebote und kleine Entdeckungen, die in keinem Prospekt stehen“, so Voss. Und sein Geheimtipp: „Natürlich unser Kurpark TalVITAL – dort feiern wir am 17. September das 10-jährige Bestehen.“

Es ist mehr als ein Kurpark. Es ist ein Ort zum Durchatmen, zur Begegnung, zum Erleben. Hier kommen Spaziergänger, Familien, Kneipp-Anwender, Kursteilnehmer und Urlauber zusammen. Er wurde gemeinsam aus dem Ort heraus entwickelt. Die regelmäßigen Veranstaltungen im TalVITAL bringen Leben ins Tal. Ein Ort mit moderner Handschrift – und doch fest verwurzelt in der Kneipp-Tradition. „Gemeinsam mit dem Bauhof, dem Verkehrsverein und vielen Ehrenamtlichen haben wir ein echtes Schmuckstück geschaffen: liebevoll gepflegt, barrierefrei, mit Kneipp-Stationen und feinen Erlebnisbereichen. Das ist kein Park von der Stange. Das ist gelebte Heimat. Viele Gäste wünschen sich solch einen Kurpark zuhause. Wir sagen immer: Kommen Sie einfach wieder!“, sagt Andreas Voss und lacht.