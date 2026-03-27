Rustikarl mit neuem Album zurück 

Sie sind wieder da, nach drei Jahren gibt es endlich ein Lebenszeichen von Rustikarl aus Brilon. Die 5 Punkrocker bringen mit „Maschinenmenschen“ ihr drittes Studioalbum raus.

Gesellschaftlichen Missständen eine Stimme geben, Unrecht bekämpfen, niemals vergessen wer man ist, wo man herkommt und was früher einmal war. Sich an verstorbene Freunde erinnern, zusammen alte Geschichten ausgraben und auf alte Zeiten anstoßen. Dem Alltag mal entfliehen, im hier und jetzt leben, nicht an morgen denken. Das Ganze mit einer ordentlichen Portion Herzblut, laut, schnell und am Puls der Zeit: das sind die Jungs von Rustikarl aus Brilon. Mit ihrem neuen Album „Maschinenmenschen“ leben die 5 Punkrocker diese Attribute und schaffen den Spagat zwischen klassischem Punkrock und moderner Rockmusik. Unverfälscht, unzensiert und ehrlich vereinen die 14 Songs Melancholie mit Extase. Das Album erscheint am 27.3.26 auf CD, in Vinyl und auf allen gängigen Streaming Plattformen. Am 28.3. findet dann die eigens veranstaltete und beinahe ausverkaufte Release Party im Haus Wiesengrund statt. Resttickets gibt es auf der Homepage der Band: www.rustikarl.com