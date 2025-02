Rund 55 Ski- und Rodellifte und vier Loipenkilometer

Technisch erzeugter Schnee und etwas Naturschnee bieten sehr gute Bedingungen

Mit ein paar Zentimetern frischem Schnee und viel „selbst gemachtem“ blicken die Liftbetreiber dem Beginn der niederländischen Krokusferien entgegen. Über die gesamte Region hinweg steht ein breites Wintersportangebot bereit. Von Willingen über Winterberg und Schmallenberg bis Olpe und ins Wittgensteiner Land hinein sollen am Wochenende rund 55 Lifte laufen. In Westfeld ist eine Loipe gespurt.

Ski alpin

In den zurückliegenden Wochen ist immer wieder Kälte in die Region gezogen, die ergiebige Schneeproduktion ermöglicht hat. Zwischen 25 und 60 Zentimeter technisch erzeugter Schnee liegen auf den Pisten. Etwas Neuschnee und trockene Kälte sorgen für überwiegend sehr gute Wintersportbedingungen. Am Wochenende sollen in bis zu zehn Skigebiete mehr als 55 Skilifte laufen. Reine Naturschneepisten sind nicht dabei. Täglich aktuelle Liftinfos gibt es online.

Flutlicht

In Winterberg, Willingen, Neuastenberg und Bödefeld laden die Skigebiete zum abendlichen Pistenspaß. Freitag-, Samstag-, Dienstag- oder Mittwochabend sind die Pisten in einem oder mehreren dieser Gebiete hell erleuchtet. Rodeln bei Flutlicht ist in Willingen und Neuastenberg möglich. Flutlichtinfos gibt es online.

Langlauf

Im Skilanglaufzentrum Westfeld ist eine mehr als vier Kilometer lange Loipe im Stadionbereich mit technisch erzeugtem Schnee gespurt. Langläufer können dort in klassischer Technik und in Skatingtechnik ihrem Sport nachgehen. Die Bedingungen sind sehr gut. Die Betreiber gehen davon aus, noch zwei weitere Nächte Schnee machen zu können und sind sich sicher, dass dieses Angebot den Februar über zur Verfügung stehen wird. Täglich aktuelle Loipeninfos gibt es online.

Rodeln

Das Angebot an Rodelliften soll zum Wochenende hin wieder auf mehr als zehn anwachsen. In sieben Skigebieten ist dann das Rodeln auf den technisch beschneiten Pisten möglich. Infos zu Rodelliften gibt es online.

Wandern

Zum Wochenende hin klart das Wetter auf. Kalte Luft, winterliche Landschaft und viel Sonnenschein locken Frischluftfans dann hinaus aus dem Haus. Um das zu erleben, muss niemand in der Nähe der Skigebiete wandern. Die Bergwelt ist frostig und leicht verschneit. Die Tourist-Informationen in der Region geben gern Tipps, wo sich die schönsten Wanderwege befinden.

Wetter

Die Temperaturen gehen in den nächsten Tagen deutlich zurück. Abermals setzt leichter Schneefall ein. Ein paar Zentimeter sollen es bis Freitagmittag werden. Die ganze Zeit soll das Thermometer auch am Tag nicht über den Gefrierpunkt hinaus klettern. In den Nächten zu Freitag und zu Samstag ist es kalt genug zur Schneeproduktion. Die trockene Kälte hält mindestens die erste Hälfte der kommenden Woche an. Ob sich danach milderes Wetter einstellt, muss sich noch zeigen.

Ausblick

Die Liftbetreiber blicken weiterhin optimistisch in die nächste Zeit. Über die drei Wochen der niederländischen Ferien hinweg stehen umfangreiche und gute Wintersportangebote bereit. Die letzten Tage der Krokusferien treffen zusammen mit dem deutschen Karneval. Neben niederländischen Familien sind dann viele „Karnevalsflüchtlinge“ in den Skigebieten anzutreffen. Die Zeichen stehen gut, dass auch sie eine gute Auswahl an geöffneten Skigebieten und Pisten vorfinden werden. Damit gilt die zweite Hauptsaison als gesichert. Gute Vorzeichen deuten sich damit auch vorsichtig an für den Snowboard Weltcup im Skiliftkarussell Winterberg an.

Eventkalender