Rund 540 Biker aus Deutschland und den Nachbarländern am Start

Bei bestem Wetter war am „Stadion Grosse Wiese“ in Hüsten wieder „Marathon-Atmosphäre“ angesagt. Rund 450 Starter gingen am Sonntag um 11 Uhr auf die drei angebotenen Distanzen durch den Arnsberg Wald. Nach der pandemiebedingten Zwangspause fand der vom RC Victoria Neheim organisierte Marathon bereits zum 9. mal statt und gehörte wie gewohnt zur Nutrixxion Marathon Trophy.



Trockene Strecke sorgt für Rekordzeiten- alle Altersklassen von der U15 bis zur Masterklasse vertreten



Nachdem die Teilnehmer im Massenstart neutralisiert ins Gelände geführt wurden, fanden sie eine knochentrockene und schnelle Strecke vor. Die zahlreichen Anstiege zwischen Neheim, Hüsten und dem Möhnesee wurden in diesem Jahr in Rekordgeschwindigkeit bewältigt. Die Teilnehmer kamen zum überwiegenden Teil aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Die jüngsten Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden in der U15 Klasse gewertet. Die ältesten Sportler und Sportlerinnen fuhren ihren Wettbewerb in der Seniorenklasse aus.



Der RC Victoria Neheim ist stolz auf den gelungenen Tag- Zufriedene Gesichter bei den Sportlern und den Organisatoren



„Wir freuen uns riesig, dass der Marathon wieder stattfinden konnte. Die vielen Teilnehmer und zufriedenen Gesichter haben uns für die Arbeit der letzte Wochen belohnt. Insgesamt hatten wir rund 70 Helfer im Einsatz. Die vielen Vereinsmitglieder, Sponsoren, das Ordnungsamt der Stadt Arnsberg, das DRK, die Polizei und weitere städtische Mitarbeiter haben zum gelingen des Tages beigetragen“, dankten „RC Victoria Neheim Vorstandsmitglieder“ Nicole Sterenborg und Matthias Edelbroich allen Beteiligten. Am Stadion Grosse Wiese in Hüsten fand man perfekte Bedingungen vor und für eine kurzweilige Moderation sorgte Michael Küsgen.

Quelle: Victoria Neheim

Ergebnisse der Fahrer vom RC Victoria Neheim:



2. Platz Lukas Scherf (U15, Kurzdistanz 30 KM)

2. Platz Kenai Sterenborg (U19, Mitteldistanz 65 Kilometer)

3. Platz Jesse Schulte (U19, Mitteldistanz 65 Kilometer)

7. Platz Keke Dörnbach (Senioren 1, Mitteldistanz 65 KM)

8. Platz Bastian Müller (Senioren1, Mitteldistanz 65 KM)

12. Platz Joshua Rösnick (Herren, Kurzdistanz 30 KM)

23. Platz Marcel Wolfstädter (Senioren 1, Mitteldistanz 65 KM)

25. Platz Hendrik Franke (Senioren 1, Mitteldistanz 65 KM)

23. Platz Achim Scholz (Senioren 2, Mitteldistanz 65 KM)

11. Platz Julian Gerhardt (Senioren 1, Langdistanz 95 KM)



Ergebnisse und weitere Infos zur Nutrixxion Marathon Trophy sind zu finden unter:

https://time-and-voice.com/de/mtb/neheim-2022/ergebnissehttps://www.marathon-trophy.de