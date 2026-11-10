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Rund 125 Stellen fallen weg – Einigung zum Personalabbau in Warstein

Die Haus Cramer Gruppe und die Arbeitnehmervertreter haben sich darauf verständigt, wie der geplante Stellenabbau in Warstein umgesetzt werden soll. Rund ein Drittel der Stellen soll durch Renteneintritte und das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge wegfallen. Für den Fall, dass die freiwilligen Schritte nicht ausreichen, gibt es einen Interessenausgleich mit Sozialplan.

10. November 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Warsteiner Brauerei

Am Warsteiner Standort der Haus Cramer Gruppe sollen bis Ende 2026 rund 125 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Gespräche zwischen der Geschäftsleitung und den Arbeitnehmervertretern sind abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen heute, am 10. November mit.

Die Vereinbarung setzt zunächst auf Freiwilligkeit. Wenn ein Arbeitsverhältnis vorzeitig beendet werden soll, müssen beide Seiten zustimmen. Rund ein Drittel der betroffenen Stellen soll durch Renteneintritte und das Auslaufen befristeter Verträge wegfallen. Sollte die angestrebte Zahl mit diesen und weiteren freiwilligen Schritten nicht erreicht werden, greift der vereinbarte Interessenausgleich mit Sozialplan.

Mit rund 600 Mitarbeitern ins neue Geschäftsjahr

Nach Angaben von Bodo-Joachim Wendenburg, der die Haus Cramer Gruppe als CEO und CRO führt, soll der Standort Warstein mit rund 600 Mitarbeitern ins Geschäftsjahr 2027 starten. Wendenburg dankte dem Betriebsrat für die Verhandlungen und der Belegschaft für ihren Einsatz in dieser schwierigen Phase.

Die Haus Cramer Gruppe hat ihren Sitz in Warstein und ist seit 1753 in Familienhand. Zu ihr gehören neben Warsteiner unter anderem die Biermarken Herforder, Paderborner und Frankenheim.

Bild von WOLL Online-Redaktion

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