Ruhrverband lädt ein zum Tag der offenen Tür an der Hennetalsperre

Einblicke, Erlebnis und Engagement für den guten Zweck

Am kommenden Sonntag, dem 26. April 2026, lädt der Ruhrverband von 11:00 bis 17:00 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür an der Hennetalsperre ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Im Mittelpunkt stehen spannende Einblicke in Bereiche, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind. So können unter anderem das Kraftwerk sowie Stollenanlagen besichtigt werden. Ergänzt wird dies durch zahlreiche Informationsangebote: Am Infomobil erfahren Interessierte alles rund um Wasserwirtschaft, Technik und Umwelt. Zudem stellen sich Unternehmen aus der Region an weiteren Infoständen vor. Ein tolles Highlight bietet auch unser Kooperationspartner, die Hochsauerlandwasser GmbH. Das benachbarte Wasserwerk öffnet seine Türen und lädt zu Führungen ein, die seltene Einblicke in die Trinkwasserversorgung der Region ermöglichen.

Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Eine Hüpfburg, Kinderschminken sowie Mitmachaktionen wie der Bau von Insektenhotels und Nistkästen richten sich insbesondere an Familien mit Kindern. Live-Musik sowie ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Neben

Information und Unterhaltung steht auch in diesem Jahr wieder der gute Zweck im Fokus. Im Rahmen der Veranstaltung werden Spenden für die Stiftung Kinderherz gesammelt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, direkt vor Ort zu spenden. Alternativ kann die Unterstützung auch online erfolgen: https://www.stiftung–kinderherz.de/event–spendenaktionen#/detail/74121

Der Ruhrverband freut sich auf zahlreiche Gäste, interessante Gespräche und einen gelungenen Tag an der Hennetalsperre, ganz im Zeichen von Information, Begegnung und gemeinschaftlichem Engagement.