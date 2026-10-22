„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“ könnte der Spruch des Jahres sein.

Von Bodo Zapp

Gleich drei Städte – Winterberg, Warstein und Menden – feierten im Sauerland mit Stolz und Tamtam ihr 750-jähriges Bestehen. 175 Jahre IHK Arnsberg, 25 Jahre Rothaarsteig, 20 Jahre Hochheidehütte Niedersfeld – da kommt auch jenseits der Schützenfeste ganz schön was zum Hochleben zusammen.

Apropos hoch: Dass dieses Land der 1000 Anstiege ein begehrtes Ziel von Radfahrern sein könnte, hielten viele vor 20 Jahren für eine spinnerte Träumerei. Bis auf die Andenker, Anschieber und Mitmacher des Projekts Ruhrtal-Radweg. Von der Quelle der Ruhr bis zur Mündung in den Rhein radeln, wer macht denn so was? Alle machen das, wissen wir heute: Familien, junge Strampler, alte Wackler, Naturliebhaber, Erlebnissucher, Genussmenschen, Kraftschöpfer.

Tour de Ruhr

Vom Sommermärchen war 2006 die Rede, als alles begann. Bei aller Freude über neue Radkultur im Sauerland wollen wir nicht übertreiben: Gemeint war die gute Stimmung rund um die WM. Die Kanzlerin fieberte mit Fußballern, der Vizekanzler hatte den Namenszusatz „der Sauerländer“. Schlagzeilen machte der Umweltskandal am Oberlauf der Ruhr und der Möhne. Und am 30. April ging es offiziell los mit der neuen Tour de Ruhr. April, April, der macht was man will: Freude an frischer Luft, Luft holen, einfach mal abschalten und Gutes für sich tun.

Sie merken: Da schreibt einer, der den Aufstieg der Fernradwege mit Lust buchstäblich erfahren hat, manchmal auch mit Umweg-Frust. Viermal den Klassiker Donauradweg von Passau nach Wien und darüber hinaus, Elbe-, Weser-, Main-, Rhein- und Moselradweg, Bodensee, Ostsee, Nordseeküste – eine tolle Frei-Zeit. Im Herbst 2026 dann auf dem Ruhrtal-Radweg die Bestätigung des Titels meiner „Westfalenpost“-Radreportage aus dem Jahre 2006: „Ganz einfach, und einfach schön“. Kein Auto, kein Stress, kein Termin, hieß es damals im Untertitel.

Keine Frage: Diese schönen Etappen durch die Heimat machen das Herz auf, den Kopf frei und den Körper zufrieden. Zumal die alte Radfahrer-Weisheit „wo es raufgeht, geht es auch wieder runter“ im unteren Teil ohne den vorderen Spruchteil ausgesprochen muskelfreundlich ist.

Beim Vorbeiradeln freundlich grüßen

Was hat sich geändert in 20 Jahren? Es ist voller geworden auf der Strecke. Und oft schneller. Als Radfahrer, der nur den eigenen Körper-Akku aufladen will, fühlt man sich als Exot unter den E-Bike-Stromern entlang des Flusses. Da könnte schon mal ein Sehnen nach alten Tourzeiten aufkommen, in denen man sich unter Gleichgesinnten beim Vorbeiradeln noch freundlich grüßte und aus dem Nebeneinander ein Hintereinander wurde, wenn Entgegenkommende nahten.

Kritik am deutlich gewachsenen Wochenend-Radverkehr speziell in reizvollen Flachabschnitten ist allerdings fehl am Platze! Großartig, wie viele Menschen in Bewegung gekommen sind, die früher in der freien Zeit statt Kilometer vorwiegend Kalorien gesammelt haben. Draußen was machen statt draußen nur Kännchen.

Neue Erfahrungen auf dem gerne auch von gepäckfreien Tagesausflüglern genutzten Fernradweg neben und nahe der Ruhr: Mit dem E-Roller zischen Paare vorbei, ganz entspannt und ganz ohne Trampeln. Schnell vorbei ist oft dabei: Hobby-Rennfahrer sind vermehrt unter uns. Guter Rad-Rat: Erschrockenes Lenkerzucken schadet der Gesundheit, wenn rechts jemand vorbei düst. Nicht aufgefallen sind mir Klingelverbot-Schilder im Ruhrtal.

Quelle: Bodo Zapp

Mitnehm-Wasser und Gedenkstein

Kompliment übrigens für die Namengeber des RuhrtalRadwegs. Das klingt erholsam, ist also gut für den Tourismus. Tatsächlich freuen sich Hoteliers und Wirte über zusätzliche Gäste, die statt der Suche nach dem verlorenen Schnee in der wärmeren Jahreszeit im Sauerland aktiv unterwegs sind.

Bei allen Jubiläums-Pluspunkten zwischen Ruhekultur und Industriekultur: Nobody is perfect, auch nicht der RuhrtalRadweg. Die Wegweisung ist nicht überall zielführend. Es gibt Beschilderungslücken, bei denen pfadfinderischer Spürsinn gefragt ist. Die Selbsterfahrung kleiner Tücken gehört zum Erlebnis. „Wo ist denn nur dieser gerühmte Radweg?“ mag man sich in Städten fragen. Auch ist vor lauter Nebenstrassen-Hinweisen die Hauptstrasse gelegentlich schwer zu erkennen.

Doch das sind Klagen auf hohem (oder niedrigem) Niveau. Und ganz bestimmt ist der Gedenkstein an den verdursteten Radfahrer nur eine Mär. Sie sollte jenen Wirtsleuten an der Strecke aber zu denken geben, die Fragen nach Mitnehm-Wasser mit „haben wir nicht“ beantworten. Tipp: Teures Tischwasser umfüllen.

Quelle: Bodo Zapp

Weile ohne Eile

Festzuhalten bleibt: Wie sich das Fahrrad mit Hilfsantrieb vom Reha-Gefährt zum Livestyle-Produkt gewandelt hat, so wurde aus dem Fahrrad-Entwicklungsland ein schöner Land in dieser Zeit, wo man Holländer gut erkennt:. Das sind die ohne Helm.

Ob empfohlene Abstecher schön sind, ist Ansichts- oder Strampelsache. Papier ist geduldig, Muskelkater nicht. Schön wäre es, wenn man – wie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg – für die An-und Abfahrt ohne ein Fahrrad-Zusatzticket die Regionalzüge nutzen könnte.

Was der schönste Fernradweg ist? Jeder ist anders, alle tun gut. Ganz persönliche Empfehlung: Der Tauernradweg von Europas höchsten Wasserfällen in Krimml vorbei an Dreitausendern über Zell am See und Lofer nach Salzburg. Das klingt anstrengend, ist aber eine wunderbare Flachtour.

Auf jeden Fall gehört eine Weile ohne Eile im Sauerland zu den guten Tipps. Wo genau? Der Weg ist das Ziel!

Genug der Sprüche. Und denken sie bitte daran: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!

Bodo Zapp Bodo Zapp ist Journalist, Buchautor und einer der profiliertesten Zeitungsmacher Nordrhein-Westfalens. Als langjähriger Chefredakteur leitete er von 1997 bis 2011 über elf Jahre lang die Redaktion der Westfalenpost (WP). Kultstatus in der Region erlangte er durch seine tägliche Titelseiten-Glosse, in der er das Zeitgeschehen stets scharfsinnig, humorvoll und mit tiefem Blick für die Menschen vor Ort kommentierte. Auch nach seiner Zeit an der Redaktionsspitze blieb er dem Journalismus treu, unter anderem als Kolumnist für das regionale WOLL-Magazin. Seine pointiertesten Texte und historischen Glossen von der Jahrtausendwende bis zur Zeitenwende erschienen gesammelt im Buch „Guten Morgen! Zapp doch mal!“. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Sauerland und dem Ruhrgebiet gilt er als profunder Kenner von Land, Leuten und den prägenden Geschichten entlang von Ruhr und Lenne.

Guten Morgen! Zapp doch mal!

Von der Jahrtausendwende bis zur Zeitenwende

Täglich 88 Wörter. Prägnant, pointiert, persönlich.

Bodo Zapp, langjähriger Chefredakteur der Westfalenpost, hat über viele Jahre jeden Morgen die Titelseite seiner Zeitung mit einer Glosse eröffnet – die „Stimme der Heimat, das Echo der Welt“. Für tausende Leserinnen und Leser begann der Tag mit einem Lächeln, einem Stirnrunzeln oder einem Aha-Moment. Guten Morgen, Zapp! wurde zum Ritual.

Nun sind die besten dieser Miniaturen versammelt – aus den Jahren 1999 bis 2011 und, überraschend aktuell, aus dem Herbst 2024 bis 2025. Denn Zapp hat den Bleistift noch einmal gespitzt. Im digitalen Format auf der Website des WOLL-Magazins kommentierte er erneut die Lage der Welt – inmitten von Krisen, Klimawandel, KI und Kriegen – immer mit Witz, Verstand und Haltung. Was als tägliche Glosse begann, wurde zu einem besonderen Stück Zeitgeschichte. Dieses Buch lädt ein zum Blättern Wiederentdecken und Schmunzeln – ein kleines, kluges Nachschlagwerk zwischen Jahrtausendwende und Zeitenwende.

Softcover – Preis: 17,90 Euro

Erscheinungsdatum: Juni 2025

Format: 208 Seiten

ISBN 978-394849695-1

Hier gibt es das Buch: WOLL-Onlineshop