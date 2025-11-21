»Das Land der Ruhr ist der Stolz, die Krone unseres Vaterlandes.« So hymnisch und historisch unbelastet in Formulierung und Wortwahl konnten sich 1842 Levin Schücking und Friedrich Freiligrath in ihrem Buch »Das malerische und romantische Westfalen« ausdrücken. Es gibt unzählige Sagenbücher vom Rhein. Es gibt Sagenbücher von der Weser, von der Elbe, von der Donau, aber nach den seit Jahrzehnten vergriffenen »Ruhrtalsagen« von Paul Bahlmann aus dem Jahre 1922 wurde keine Sagensammlung von der Ruhr mehr veröffentlicht. Dieser Publikationslücke soll mit den vorliegenden »Ruhrsagen« Abhilfe geschaffen werden.“ – So lautet es im Vorwort des neuen Buches „Ruhrsagen – Von der Quelle bis zur Mündung“ von Dr. Dirk Sondermann.

190 Sagen entlang der Ruhr

Mit seiner neuesten Sammlung knüpft Dr. Dirk Sondermann an seine bereits vielfach rezipierten Publikationen zur Sagenwelt im Ruhrgebiet an. In Ruhrsagen – Von der Quelle bis zur Mündung versammelt er erstmals flussabwärts, von der Quelle am Ruhrkopf (Winterberg) bis zur Mündung bei Duisburg‑Ruhrort, entlang der rund 235 Kilometer langen Strecke der Ruhr, eine reichhaltige Auswahl an regionalen Sagen, Mythen und Überlieferungen.

Inhalt und Besonderheiten

Rund um die Ruhr – von der Quelle bis zur Mündung – entfalten sich Geschichten von Hexen, Werwölfen, weißen Frauen, Zwergen, Berggeistern, Räubern und Ritterfrauen: eine lebendige Sagen-Landschaft voller Spannung und Heimatkunde.

Jede Sage ist präzise verortet. Adressen und sonstige Daten ermöglichen ein unmittelbares Nachspüren vor Ort – ein besonderes Merkmal, das diesen Band sowohl für Heimatfans als auch für Ausflügler attraktiv macht.

Ein fundierter Anhang liefert Hintergrundinformationen zur Entstehung der Sagen, zur Landschaftsdomestikation – u. a. ein Beitrag von Prof. Wolfhard Schlosser: „Warum entspringt die Ruhr am Ruhrkopf?“ – sowie Literaturnachweise und ein Ortsregister.

Der Autor Dr. Dirk Sondermann bringt als ausgewiesener Sagenforscher und Begründer des Institut für Erzählforschung im Ruhrgebiet eine langjährige Expertise in regionaler Mythologie mit.

Für Liebhaber von Sagen- und Volksbuchliteratur

Dieses Buch spricht an:

Heimat- und regionalgeschichtlich Interessierte, die mehr über die Sagen- und Mythentradition entlang der Ruhr erfahren wollen.

Ausflügler, Wanderer oder Radfahrer entlang der Ruhrweg-Route, die mit dieser Sammlung einen besonderen Begleiter gewinnen.

Schulen und Vereine, die Heimatkunde lebendig vermitteln möchten – durch Geschichten, Orte und Verknüpfungen von Sagen mit realen Landschaften.

Sammler und Liebhaber von Sagen- und Volksbuchliteratur mit hohem Anspruch an Lokalisierung und Kontextualisierung.

Warum wichtig?

Die Veröffentlichung füllt eine Publikationslücke in der Region – nachdem frühere Sagenbücher wie von Paul Bahlmann (1922) längst vergriffen sind, bietet dieses Werk eine moderne, umfassende Neuinterpretation und Dokumentation der Sagenwelt rund um den Fluss Ruhr. Mit seiner methodischen Verbindung von Erzählung und Geolokation macht Sondermann das immaterielle Kulturerbe der Region erfahrbar und lädt ein zum Wiederentdecken der eigenen Heimat.

Auf den Spuren der Sagen

„Wir freuen uns auf die mediale Begleitung dieses neuen Sagenbuches und darauf, dass sich viele Leserinnen und Leser auf die Spuren der Sagen entlang der Ruhr begeben.“ Das wünscht Verleger Hermann-J. Hoffe, in dessen Verlag schon ein Buch „Sauerländer Sagenschätze“ erschienen ist. „Mit den Sagen lässt sich die Geschichte des Sauerlandes und der Städte und Gemeinden entlang der Ruhr bis zurm Rhein auf unterhaltsame und spannende Weise nachvollziehen und verstehen.“

Quelle: WOLL Verlag

Buchtitel: Ruhrsagen – Von der Quelle bis zur Mündung

Autor: Dr. Dirk Sondermann

Verlag: WOLL‑Verlag (Schmallenberg)

Erscheinungsdatum: 20. November 2025

ISBN: 978-3-948496-96-8

Format & Umfang: Hardcover, ca. 344 Seiten, Format 170 × 240 mm

Preis (LVP): 24,90 €