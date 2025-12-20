„Ruhrsagen – Von der Quelle bis zur Mündung“ ist ein beeindruckendes Sammelwerk, das mythische Erzählungen entlang des Flusses mit gründlicher Recherche und erzählerischem Feinsinn verbindet. Es finden sich Sagen aus dem Sauerland, dem westfälischen Ruhrgebiet und dem nordrheinischen Ruhrgebiet. Von Hexen über Geister, Jäger und Werwölfen bis hin zu Riesen lässt sich hier alles finden.



Dr. Dirk Sondermann gelingt ein spannender Erzählstrang von Winterberg bis Duisburg. Jede Sage wird verständlich kontextualisiert, historische Bezüge werden skizziert und regionale Besonderheiten lebendig.



Die Leser und Leserinnen erfahren allerhand über geschichtliche Besonderheiten und in verschiedenen Anmerkungen erhalten sie auch Wegangaben, teils mit GPS-Angaben, zu den sagenhaften Orten. Durch zusätzliche Hinweise zu Besuchsmöglichkeiten steht der eigenen Entdeckungsreise nichts mehr im Wege. Besonders gelungen sind auch die praktischen Zusatzinformationen. Im Einband findet sich eine übersichtliche Darstellung aller Orte sowie zahlreiche Fotografien, die die Geschichten im Landschaftsbild verankern.



Wer die Geschichten aus der Umgebung vom Hörensagen kennt, hat mit diesem Buch die Chance, allerlei Wissenswertes und Sagenhaftes dazuzulernen.

Dr. Dirk Sondermann

Ruhrsagen – Von der Quelle bis zur Mündung

WOLL-Verlag, ISBN 978-3-948496-96-8, 334 Seiten, 24,90 Euro