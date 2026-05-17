Die Ruhr ist weit mehr als ein Fluss. Sie verbindet Landschaften, Menschen, Geschichte und Geschichten. Zwischen der Quelle am Ruhrkopf bei Winterberg und der Mündung in Duisburg ranken sich seit Jahrhunderten geheimnisvolle Erzählungen über Hexen, weiße Frauen, Ritter, Werwölfe, Berggeister und verborgene Schätze.

Mit dem Buch „Ruhrsagen – Von der Quelle bis zur Mündung“ hat der bekannte Sagenforscher Dr. Dirk Sondermann 190 Sagen entlang der Ruhr zusammengetragen – spannend erzählt, historisch eingeordnet und eng mit den Orten der Region verbunden.

Das Besondere: Viele Schauplätze sind genau beschrieben und laden dazu ein, die sagenhaften Orte selbst zu entdecken. Damit wird das hochwertige Hardcover-Buch nicht nur zu einem außergewöhnlichen Lesebuch, sondern auch zu einem spannenden Begleiter für Ausflüge entlang der Ruhr.

Auf 344 Seiten entsteht ein faszinierendes Bild einer Region zwischen Sauerland, Ruhrgebiet und Rhein – voller Geschichte, Mystik und Heimatgefühl.

Quelle: WOLL-Verlag

📖 „Ruhrsagen – Von der Quelle bis zur Mündung“

Hardcover | 344 Seiten | 24,90 Euro

ISBN 978-3-912023-96-8

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