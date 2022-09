Ruhrpott-Pokal für Briloner Rhönrad-Turner

Am Samstag, den 20.08.2022 war es für viele Neuanfänger des Ski-Club Brilon soweit. Sie starteten nach etwa fünf Wochen Training bei ihrem ersten Wettkampf in Dortmund, dem Ruhrpott Pokal, wo sie tolle Leistungen zeigten. Die Aufregung war besonders bei den ganz kleinen, die erst 5 Jahre alt waren, sehr groß. Alle konnten ihre Übungen alleine und sicher durchturnen und freuen sich schon auf den nächsten Wettkampf. Denn wen einmal das „Rhönrad-Fieber“ gepackt hat, der möchte gern schnell hoch hinaus. In der Gruppe der Anfänger, welche zwischen 4 und 8 Jahre alt sind, starteten 3 neue Turnerinnen und ein neuer Turner aus Brilon. Leana Michel (Platz 4.), Justus Schodrock (Platz 5), Mia Ester (Platz 9) und Thea Hillebrand (Platz 11). Auch in der Gruppe der 9-12 Jährigen Anfänger starteten 2 Starterinnen aus Brilon. Emma Spenner (Platz 2), gefolgt von Ronja Krüger (Platz 11).

Außerdem starteten die Landesklasseturner/-innen. In der Gruppe der 7/8 Jährigen starteten Charlotte Hoffmann, die den 1. Platz erreichte, und Hanna Ester, die den 4. Platz belegte.

In der Gruppe der 9/10 Jährigen starteten Maja Matusak (Platz 8), Pia Bohle (Platz 10) und Merle Vössing (Platz 12).

Zudem starteten 4 Turnerinnen in der Altersklasse 11/12 aus Brilon. Hier turnte sich Sophie Beel auf den 1. Platz in Gerade und in der Zusatzdisziplin Sprung auf den 2. Platz. Außerdem starteten Lea Ester (Platz 8), Ela Yarenbasi (Platz 12) und Emma Dross (Platz 13).

Ebenfalls den 1. Platz erturnte sich Elif Kantar in der AK 13/14 in Gerade und der Zusatzdisziplin Spirale, gefolgt von Paula Schodrock (Platz 5 Gerade, Platz 7 Spirale).

In der AK 15/16 startete nur Amelie Fritsch und erreichte den 2. Platz in Gerade und den 1. Platz in Spirale, während in der AK 17/18 sechs Turnerinnen aus Brilon turnten: Inken Albaum (Platz 1.Gerade und Sprung), Maria Fritsch (Platz 3), Tina Hohmann (Platz 5), Jamie Krämer (Platz 6 Gerade, Platz 4 Sprung), Lea Neuß (Platz 8 Gerade, Platz 5 Sprung) und Beyza Kantar (Platz 12 Gerade, Platz 3 Sprung).

Weiterhin starteten Sarah Hohmann (Platz 3 Gerade, Platz 2 Sprung), Finn-Luca Westermann (Platz 4 Gerade, Platz 3 Sprung) und Jule Bunse (Platz 6) in der AK 19-24 Jahre.

Ebenfalls startete die Bundesklasse aus Brilon beim Ruhrpott- Pokal und zeigte hervorragende Leistungen. In der AK B12 starteten Gwyn Krämer (Platz 1) und Enno Witiska (Platz 2), gefolgt von Svea Tillisch (Platz 1) in der AK B13/14. Thea Mielke (Platz 1) und Maike Flucht (Platz 2) starteten in der AK B15/16 für Brilon. Außerdem starteten die Erwachsenen aus der AK B19+ und zeigten ihre neuen Musikküren. Hier gewann Franziska Kraft, gefolgt von Anna Abeler (Platz 3) und Hannah Süreth (Platz 4)

Erfolgreicher Wettkampftag für das Briloner Team

Der nächste Wettkampf der Turnerinnen der Bundesklasse aus Brilon ist am 10.09.2022, wo die Turnerin der AKB 19+ bei den Norddeutschen Meisterschaften um einen Startplatz bei den Deutschen Meisterschaften kämpfen werden. Nach den Einzelmeisterschaften geht es abends weiter mit den Norddeutschen Vereinsmeisterschaften. Die Mannschaft wird dort versuchen sich für die Deutschen Vereinsmeisterschaften zu qualifizieren. Am 18.09.2022 sind dann die Turnerinnen und Turner der Landesklasse an der Reihe, die sich bei der 4. Qualifikation für den Deutschland – Cup qualifizieren wollen. Außerdem werden verschiedene Mannschaftswettkämpfe von den Kindern bis hin zu den Erwachsenen ausgerichtet. Wir freuen uns also auf zwei tolle Wettkämpfe und hoffen, dass viele Zuschauer unsere Turnerinnen und Turner anfeuern. Die Wettkämpfe finden in Brilon in der Kreissporthalle zur Jakobuslinde statt. Der Eintritt ist frei und es gibt eine Cafeteria.