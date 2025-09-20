Rückzug aus dem Wohnzimmer der Stadt

Traditionsreiche Sauerländer Konditoreien und Cafés suchen Nachfolger

Fast 140 Jahre lang war das Café König eine Institution in Schmallenberg – ein Stück Stadtgeschichte, das Generationen geprägt hat. Am 22. Juni schloss das traditionsreiche Café für immer seine Türen. Nur wenige Kilometer entfernt plant auch die Konditorei Kaptain in Eslohe ihren Rückzug aus der gastronomischen Landschaft. Beide Betriebe stehen exemplarisch für eine Branche im Wandel – und für das Verschwinden der klassischen Konditoreien als „öffentliche Wohnzimmer“.



Matthias König beschreibt den Abschied mit gemischten Gefühlen: „Mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge.“ Während ihn die emotionale Bindung an den Familienbetrieb schmerzt, fiel zugleich eine Last ab: Bürokratie, Personalmangel, wachsende Anforderungen – all das habe die Leidenschaft zunehmend erschwert. Ähnlich sieht es Christoph Kaptain: Auch er zieht sich nach jahrzehntelanger Selbstständigkeit zurück – geplant, aber nicht ohne Wehmut.

Orte für Begegnung



Was einst Herzstück der Innenstädte war, steht heute vor strukturellen Herausforderungen. Beide Betriebe betonen die Bedeutung ihrer Cafés als Treffpunkte für Jung und Alt. „Wir waren mehr als ein Ort für Kuchen – wir waren ein Ort für Begegnung“, sagt König. Doch der Nachwuchs fehlt, und die familiäre Belastung ist enorm. „Man arbeitet, wenn andere feiern“, fasst Kaptain zusammen – und verweist auf Wochenenddienste, Bürokratie und steigende Anforderungen als echte Hürden.



Versuche, den Betrieb digitaler aufzustellen, waren für die beiden Handwerksmeister nie eine ernsthafte Alternative. Sie stehen für gelebte Konditorenkunst – vor Ort, mit Gästen, im persönlichen Kontakt. Dennoch bleibt Hoffnung: Vielleicht findet sich ein Nachfolger, vielleicht sogar jemand, der das Erbe weiterträgt.



Mit dem Rückzug der Cafés König und Kaptain geht mehr verloren als Backhandwerk. Es geht ein Stück Alltagskultur – und ein Ort, an dem Menschen einander fanden. „Was bleibt“, sagt Kaptain zum Abschied, „ist die Erinnerung an die vielen lächelnden Gesichter – und das Gefühl, gebraucht worden zu sein.“

Quelle: WOLL-Verlag

Ein langer Prozess



Beide Unternehmer betonen, dass die Entscheidung zum Rückzug kein spontaner Schritt war. Vielmehr sei es ein langsamer Prozess gewesen, geprägt von wachsender Überlastung und den Veränderungen in der Gesellschaft. „Die Menschen haben heute andere Rhythmen, andere Freizeitgewohnheiten“, sagt Christoph Kaptain. Während früher sonntags das Café ein Pflichttermin für viele Familien war, konkurrieren heute Onlineangebote, Lieferservices und Schnellgastronomie um Aufmerksamkeit.



Zudem sei das Handwerk selbst in eine Schieflage geraten. „Wer heute eine Ausbildung im Konditorhandwerk macht, muss nicht nur kreativ und belastbar sein, sondern auch bereit, für wenig Geld viel zu leisten“, so Kaptain. Der einstige Stolz des Berufsstandes sei unter Druck geraten – nicht zuletzt durch fehlende Wertschätzung, auch seitens der Politik.



Matthias König unterstreicht: „Wir waren keine Kette, keine Systemgastronomie. Wir waren einfach da – für alle, die gute Qualität, echte Begegnung und regionale Verwurzelung schätzen.“ Diese Haltung hat das Café König über Generationen getragen – mit einer Kuchentheke, die längst Kultstatus hatte.





Doch bei aller Nostalgie bleibt ein nüchterner Blick: Wer heute ein solches Haus weiterführen will, braucht nicht nur Leidenschaft, sondern wirtschaftliche und persönliche Rahmenbedingungen, die kaum noch erfüllt werden können. Die Bürokratie, so König, „ist heute wie ein zweiter Beruf“.



Für die Region bedeutet der Rückzug eine Zäsur. Und doch: Beide Unternehmer sind dankbar für die Jahrzehnte des Vertrauens, der Begegnung und der Gespräche. Und vielleicht – so hoffen sie – wird eines Tages jemand kommen, der sich erinnert: an das, was einmal war – und das, was wieder sein könnte.

Mehr dazu im WOLLcast Pauerland: