Ruanda begeistert die Sauerländer – die Sauerländer begeistern Ruanda

Neben dem sportlichen Teil des Rennens beeindruckte vor allem die Atmosphäre rund um das größte Rennens Afrikas die Sauerländer Fraktion. Täglich standen tausende Zuschauer den Streckenrand, feuerten die Rennfahrer aus der ganzen Welt an. „Die Stimmung sorgte schon für einige „Gänsehautmomente“ im Rennen. Besonders an der berühmten Muur de Kigali, einem sehr steilen Kopfsteinpflasterberg in der Hauptstadt Kigali, schrieen uns die Zuschauer regelrecht hoch“, berichtet Sauerland Kapitän Michiel Stockman. Teils standen die Leute auf ihren Dächern um den Überblick zu behalten.

Achtungserfolge im internationalem Starterfeld

Nachdem die Renner bereits die Tour of Antalya in den Beinen hatten, sollte auf den acht Etappen in Ruanda auch auf Ergebnis gefahren werden. Dies gelang Knolle und Co besonders in der ersten Rennhälfte der Rundfahrt. Fast hat es zum Sieg auf der zweiten Etappe gereicht. Abram Stockman war Teil einer Spitzengruppe, welche das Rennen über 100 Kilometer anführte. Zusammen mit dem Briten Leo Hayter wurde Stockman knapp 600 Meter vorm Ziel vom jagenden Hauptfeld überholt. Trotzdem hatte die Mannschaft gleich drei Top 15 Platzierungen eingefahren. Dazu belegte Johannes Adamietz als bester Deutscher den 17. Platz in der Gesamtwertung. Neben den reinen Ergebnissen zeigte sich das SARIS ROUVY Sauerland Team aktiv und mischte oft vorn mit. „Unsere starke Fahrweise ist nicht nur dem Veranstalter aufgefallen. Im Peloton waren allein sechs Pro Teams, welche and Tour de France, Giro d Italia und Spanienrundfahrt teilnehmen. „Wenn Fahrer dieser Teams Abends im Hotel zu unseren Jungs kommen, ihnen auf die Schultern klopfen und sagen, dass sie so stark nicht mit uns gerechnet haben macht das schon stolz“, berichtet Per Christian Münstermann.

Quelle: Sauerland Team

Getrübte Stimmung nach Kriegsausbruch- Per Münstermann und Abram Stockman zum Ende des Rennens im Pech

Trotz aller Erfolge zu Beginn der Tour Du Ruanda sorgte der Kriegsbeginn in der Ukraine bei allem für gedämpfte Stimmung. „Wir haben das vor dem Rennen nicht so thematisiert. Trotzdem schwappten die schlimmen Nachrichten auch nach Afrika. Beim Abendessen war es dann natürlich Thema. Als dann noch Abram Stockman einen positives Ergebnis bei den obligatorischen Corona-Tests während eines Etappenrennens kassiert hat, kippte die Stimmung etwas“, erklärt Heiko Volkert die schwierige Lage. Glücklicherweise wird in Ruanda für solche Fälle gut vorgesorgt. Abram Stockman musste direkt in ein Quarantäne Hotel und wurde dort gut versorgt. Einen weiteren Tiefpunkt erlebte die Mannschaft mit dem Ausscheiden von Per Christian Münstermann auf der vorletzten Etappe. Während sich die Spitzenleute in den Bergen attackierten, bekam Münstermann in einer der hinteren Gruppen einen Plattfuss. Wegen dem hügeligen Gelände erreichten seine Hilferufe über Funk den Mannschaftswagen nicht. Nach 80 Kilometern auf der Felge stieg der Allrounder entnervt ins Auto.

Ruanda-Rundfahrt auf hohem Niveau

Die „Tour du Rwanda“ führte die Fahrer über kräfteraubende acht Etappen rund um die Hauptstadt Kigali. Täglich wurden mehrere Bergwertungen der schwierigeren Kategorien ausgefahren. Die Etappenlängen lagen zwischen 120 und 160 Kilometern. Höchster Punkt war bei 2500 m ü.n. Am Start standen 90 Fahrer aus 18 Teams. Das Rennen gilt als bekanntestes und schwerstes Rennen des Afrikanischen Kontinents. Die Orga ist auf sehr hohem Niveau und muss sich nicht hinter den europäischen Rennen verstecken. Nicht umsonst wurde Ruanda und dem Cheforganisator Freddy Kmunzinzi vom Weltverband die Weltmeisterschaft 2025 zugesprochen.