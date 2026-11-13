Rothaarsteig steht zur Wahl

Voting für den trekking-Award 2027 gestartet

Der Rothaarsteig zählt erneut zu den Wanderwegen, die bundesweit Aufmerksamkeit erhalten: Beim trekking-Award 2027 ist der „Weg der Sinne“ nominiert und stellt sich ab sofort dem Voting der Wander- und Outdoor-Community. Alle Rothaarsteig-Fans können jetzt ihre Stimme abgeben und den Fernwanderweg damit bei der Wahl unterstützen.

Für den Rothaarsteigverein ist die Nominierung eine schöne Bestätigung der hohen Strahlkraft des 154 Kilometer langen Fernwanderwegs, der von Brilon bis Dillenburg führt und seit vielen Jahren zu den bekanntesten Wanderwegen Deutschlands zählt. Mit seinen naturnahen Etappen, den markan-ten roten Wegezeichen und vielfältigen Ausblicken steht der Rothaarsteig für Qualität, Orientierung und intensive Naturerlebnisse.

„Die Nominierung beim trekking-Award 2027 freut uns sehr und zeigt, dass der Rothaarsteig auch überregional eine starke Wahrnehmung besitzt“, erklärt Harald Knoche, Geschäftsführer des Rot-haarsteigverein e.V. „Jetzt hoffen wir natürlich auf viele Stimmen aus unserer großen Rothaarsteig-Community und von allen, die den Weg schon einmal erlebt haben oder ihn noch entdecken möchten.“

Abgestimmt werden kann online auf der Internetseite www.wir-leben-outdoor.de. Wer am Voting teilnimmt, hat zudem die Chance auf attraktive Gewinne. Der Rothaarsteigverein ruft alle Wander-Fans dazu auf, den Rothaarsteig bei der Abstimmung zu unterstützen und für den „Weg der Sinne“ zu voten.