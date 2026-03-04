Rothaarsteig startet ins Jubiläumsjahr 

Der Rothaarsteig feiert Geburtstag und ist heute unter dem Motto „25 Jahre Rothaarsteig – Ein Wanderweg denkt weiter.“ offiziell in sein Jubiläumsjahr gestartet. Und das genau dort, wo 2001 für den beliebten Fernwanderweg alles begann: auf der ITB in Berlin, der weltweit größten Tourismusmesse.

Dazu trafen sich zahlreiche Wegbegleiter, Partner und Gäste im NRW-Forum auf dem Messegelände, um gemeinsam zurückzublicken, aber vor allem auch nach vorne zu schauen. Ein Imagefilm mit Eindrücken aus 25 Jahren Rothaarsteig und emotionalen Landschaftsaufnahmen machte die Entwicklung des Weges erlebbar: von der Vision zum bundesweit bekannten Qualitätswanderweg.

Impulse aus 25 Jahren – und für die Zukunft

In einer kompakten Impulsrunde wurde dabei wieder einmal deutlich, wie viel Herzblut, Engagement und Innovationskraft im Rothaarsteig stecken. Während Dr. Jürgen Fischbach, Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus, das aktuelle Förderprojekt „Smartes Tourismuslabor“ als wichtigen Zukunfts-baustein vorstellte, blickten Harald Knoche, Geschäftsführer des Rothaarsteigvereins, Frank Rosen-kranz, Leiter des Regionalforstamts Oberes Sauerland, und Rüdiger Strenger, Vorsitzender des Rot-haarsteigvereins, als Wegbegleiter der ersten Stunde auf die bewegte Vergangenheit des Weges zurück. Larina Lienenbecker, Geschäftsführerin des Schlosshotels in Brilon-Wald, erläuterte stell-vertretend für die vielen Rothaarsteig-Qualitätsbetriebe welche besondere Bedeutung der Rothaar-steig für die Gastronomie und Übernachtungsbetriebe in der Region hat.

Erfolgsweg mit Strahlkraft

Eines wurde in allen Beiträgen klar: Der Rothaarsteig ist auch nach 25 Jahren ein echtes Zugpferd für den Tourismus der Region. Als einer der „Top Trails of Germany“ genießt er bundesweite Bekanntheit und internationale Aufmerksamkeit. Er prägt das touristische Profil des Sauerlands, von Siegen-Wittgenstein und des Lahn-Dill-Kreises und wirkt weit darüber hinaus. Gleichzeitig steht der Weg für kontinuierliche Weiterentwicklung. Nicht zuletzt mit Projekten wie dem „Smarten Tourismus-labor“ wird durch die Akteure daran gearbeitet, digitale Lösungen, intelligente Besucherlenkung und nachhaltige Qualitätsentwicklung weiter voranzutreiben.

Jubiläumsjahr mit etlichen Highlights

Freuen dürfen sich Fans des Rothaarsteigs aber auch noch auf etliche weitere Highlights im Jubilä-umsjahr wie eine groß angelegte Social Media Kampagne, besondere Wanderformate, Begegnun-gen mit Wegbegleitern und viele kleine und große Geburtstagsmomente. Dabei bleibt das, was den Rothaarsteig ausmacht, stets im Mittelpunkt: Qualität, Naturerlebnis und authentische Gastgeber.