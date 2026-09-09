Rothaarsteig-Spuren erhalten Rezertifizierung

Deutscher Wanderverband bestätigt hohe Wegequalität heimscher Touren

Die Rezertifizierung unterstreicht den hohen Anspruch, mit dem der Rothaarsteigverein und seine Partner die Wege kontinuierlich pflegen und weiterentwickeln. Denn das Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ wird nur vergeben, wenn festgelegte Kriterien erfüllt werden – darunter eine naturnahe Wegeführung, zuverlässige Markierung, abwechslungsreiche Landschaft, geringe Asphaltanteile, attraktive Rast- und Aussichtspunkte sowie eine dauerhaft gesicherte Pflege und Wegeinfrastruktur.

„Die erneute Auszeichnung unserer Rothaarsteig-Spuren ist ein starkes Signal für die Qualität der Wanderangebote entlang des Rothaarsteigs“, betont Harald Knoche, Geschäftsführer des Rothaarsteigverein e.V. „Sie zeigt, dass hinter jedem Weg viel Engagement, regelmäßige Kontrolle und eine enge Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort stehen. Und für unsere Gäste bedeutet das eine verlässliche Orientierung, besondere Naturerlebnisse und Wandergenuss auf geprüft hohem Niveau.“

Grönebacher Dorfpfad

Der Grönebacher Dorfpfad führt rund um den Winterberger Ortsteil Grönebach und verbindet naturnahe Wege mit dörflicher Atmosphäre. Wiesen, Wälder, kleine Pfade und schöne Ausblicke machen die Spur zu einer abwechslungsreichen Tour, die besonders den Charakter der Sauerländer Kulturlandschaft erlebbar macht.

Rothaarsteig-Spur Blickinsland Kahle Pön

Mit weiten Panoramen punktet die Rothaarsteig-Spur Blickinsland Kahle Pön zwischen Willingen und Medebach. Der Weg macht seinem Namen alle Ehre und bietet eindrucksvolle Aussichten in die umliegende Mittelgebirgslandschaft. Offene Höhen, naturnahe Passagen und der Wechsel zwischen Wald und Weite prägen das Wandererlebnis.

Breitscheider Höhlentour

Die Breitscheider Höhlentour setzt einen besonderen Akzent mit geologischen und landschaftlichen Eindrücken. Rund um Breitscheid erleben Wanderer eine spannende Kombination aus Natur, Fels, Karstlandschaft und Höhlennähe.

Gernsdorfer Höhentour

Die Gernsdorfer Höhentour bei Wilnsdorf wiederum überzeugt auf 13,5 Kilometern durch ihren Mix aus Waldwegen, offenen Höhen und Ausblicken über die Landschaft des Siegerlands und führt dabei u.a. durch das Naturschutzgebiet „Gernsdorfer Weidekämpe“.

Romantischer Hickengrund

Der Romantische Hickengrund bei Burbach bietet eine besonders stimmungsvolle Wegeführung durch eine reizvolle Kulturlandschaft. Kleine Täler, ruhige Waldabschnitte und idyllische Orte machen die Tour zu einem entschleunigenden Wandererlebnis mit viel regionalem Charme.

Auch über die Rothaarsteig-Spuren hinaus wurde die Qualität der heimischen Wanderwege bestätigt: In den Sauerland-Wanderdörfern, durch die der Rothaarsteig auf seinem Verlauf von Brilon bis nach Dillenburg führt, wurde zudem der KneippWanderWeg Olsberg erneut als Qualitätsweg rezertifiziert.

Mit den erneuten Auszeichnungen wird deutlich: Der Rothaarsteig und seine Spuren stehen auch im Jubiläumsjahr für geprüfte Wanderqualität, abwechslungsreiche Naturerlebnisse und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Angebote. Die Rothaarsteig-Spuren ergänzen den bekannten Fernwanderweg dabei ideal und laden dazu ein, die Landschaft entlang des „Wegs der Sinne“ auf kürzeren, charakterstarken Rundtouren zu entdecken.