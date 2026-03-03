Rothaarsteig als „Deutschlands schönster Wanderweg“ nominiert

Publikumsvoting startet am 2. März – jetzt für den „Weg der Sinne“ abstimmen

In der Kategorie Mehrtagestouren ist der 154 Kilometer lange Qualitätsweg nominiert, der von der historischen Hansestadt Brilon im Sauerland bis in die Oranienstadt Dillenburg in Hessen führt. „Die Nominierung im Jubiläumsjahr ist eine großartige Anerkennung für uns und für alle, die mit viel Engagement an seiner Qualität und Weiterentwicklung arbeiten“, betont Harald Knoche, Geschäftsführer des Rothaarsteigverein e.V. „Der Rothaarsteig steht für beeindruckende Naturerlebnisse, ausgezeichnete Wegequalität und eine besondere Vielfalt entlang der Strecke. Wir freuen uns sehr über jede Stimme, die zeigt, wie beliebt dieser Weg bei Gästen aus ganz Deutschland ist.“

Weite Panoramablicke über die Mittelgebirgslandschaft, dichte Wälder, naturnahe Pfade und erlebnisreiche Stationen am Wegesrand prägen das Wandererlebnis auf dem Rothaarsteig. Intensive Naturmomente und bewusste Auszeiten vom Alltag machen ihn zum „Weg der Sinne“. Als zertifizierter Qualitätsfernwanderweg verbindet er naturnahe Wegführung mit einer leistungsfähigen touristischen Infrastruktur, gastfreundlichen Partnerbetrieben und konsequenter Qualitätsorientierung. Ob sportliche Mehrtagestour mit Gepäcktransfer oder genussvolles Etappenwandern – der Rothaarsteig bietet vielfältige Möglichkeiten, eine der schönsten Mittelgebirgsregionen Deutschlands aktiv und nachhaltig zu entdecken.

Wanderbegeisterte können ihre Stimme online im Wahlstudio des Wandermagazins unter https://wandermagazin.de/wahlstudio abgeben. Darüber hinaus liegen in den Tourist-Informationen der Kommunen entlang des Rothaarsteigs analoge Postkarten bereit, sodass auch auf klassischem Weg abgestimmt werden kann.