Rosis Mandelwagen 

Knallroter Wohlfühlort im Oene-Elspe-Tal

Zwischen Wiesen, Wäldern und den sanften Hügeln oberhalb von Elspe leuchtet Besuchern etwas unerwartet ein alter, knallroter Retro-Mandelwagen entgegen. Etwas oberhalb des Weilers Hachen gelegen, macht genau diese Idylle den Zauber von „Rosi’s Mandelwagen“ aus. Was früher über Jahrmärkte rollte, ist heute ein liebevoll gestalteter Herzensort mit beeindruckender Aussicht für Wanderer, Radfahrer und Familien.



Entstanden ist der Rast- und Begegnungsplatz in Kooperation der Hachener Familien Bieker-Falk und Mundry-Schneider. Beide vermieten originelle, gemütliche Ferienunterkünfte und suchten nach einem schönen Plätzchen zum Verweilen für ihre Gäste. Die Initialzündung lieferte Tochter Marie Bieker: Sie fuhr während der Corona-Zeit auf dem Weg zur Schule in Siegen täglich an dem ungenutzten Wagen vorbei und hatte die Idee für den Umbau. „Sie hat einfach die ältere Besitzerin Rosi gefragt, ob man ihr den Wagen abkaufen könne. Diese bejahte, da ohnehin in der Zeit nicht viel los war“, erinnert sich Juliane Schneider.

Für die Kernsanierung des alten Wagens sorgte die Schreinerwerkstatt der JVA Attendorn, in der Schneiders Bruder Andreas als Tischler arbeitet. Gefördert von der LEADER-Region SauerSiegerland konnte Rosi’s Mandelwagen schließlich im Juni 2025 eröffnen.



Heute dient der Wagen als charmante Selbstbedienungsstation mit gebrannten Mandeln, weiteren Snacks und Getränken sowie ganz neu: hausgemachtem Eis des Hofes Gerwin aus Bettinghof. Ein in der JVA gebauter Unterstand, ein Waldsofa, eine Vesperinsel, ein Fahrradständer und eine Bio-Trenntoilette mit niedlicher Herzchentür runden das Angebot ab. Das Vertrauen in die Gäste zahlt sich aus: „Der Wagen wurde vom ersten Tag an sehr gut angenommen von Wanderern und Gästen. Beim Bezahlsystem via Bargeld oder Paypal machen alle toll mit. Alle sind einfach dankbar“, freut sich Juliane Schneider. Im Winter zieht das rote Schmuckstück auf den Hof Schneider um, da es dort mehr Unterstellmöglichkeiten gibt.

Der Weg vorbei am Wagen führt hoch zur beliebten Skihütte Halberbracht – doch für viele ist der Mandelwagen längst selbst zum Ziel geworden. „Wir freuen uns, wenn sich größere Gruppen kurz anmelden“, so Juliane Schneider.



Kontakt Familie Mundry-Schneider oder Bieker-Falk: www.ferienwohnung-schneider-hachen.de oder www.auszeit-im-bauwagen.de

