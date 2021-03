Romantik- & Wellnesshotel Deimann glänzt mit neuen Juniorsuiten

Das Romantik- & Wellnesshotel Deimann im Schmallenberger Sauerland erweitert sein Angebot um 21 Juniorsuiten auf insgesamt 112 Zimmer. Auf 70 Quadratmetern versprechen die Refugien im neuen Anbau Sorpehaus moderne und zeitlose Eleganz sowie hohe Funktionalität. Für das Design zeichnen der Schmallenberger Architekt Peter Walach und das ebenfalls ortsansässige Planungsbüro Raumzenit unter der Leitung von Martin Schürmann verantwortlich. Die hell gehaltenen Juniorsuiten bestechen durch einen großzügigen Wohnbereich mit Eichenholz-fußböden, edlen Wollteppichen sowie hellgrünen oder rosenholz-orangenen Akzenten. Boxspringbetten mit höhenverstellbaren Matratzen sorgen für optimalen Komfort. Zu den Highlights gehören der Gas-Kamin aus Natur-Schiefer und eine eigene Sauna mit Infrarot-Kabine. Die Ausrichtung zur Parkanlage ermöglicht ein besonders ruhiges Schlaferlebnis. Die Juniorsuiten sind Teil einer umfassenden Erweiterung des Fünf-Sterne-Resorts. Diese umfasst außerdem den Ausbau des Wellnessbereiches um die Seeterrassen auf 4.700 Quadratmeter im Sommer 2021. Zur gleichen Zeit soll das Sternerestaurant Hofstube Deimann in neue Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes umziehen. Eine Übernachtung in einer der neuen Juniorsuiten des Romantik- & Wellnesshotel Deimann kostet ab 290 Euro pro Person inklusive Halbpension. Reservierungen werden telefonisch unter 02975-810 oder per E-Mail an info@deimann.de entgegengenommen.

Weitere Informationen finden sich unter www.deimann.de.