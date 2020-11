Rollender Werbeträger für das Radfahren

Spedition Brass aus Medebach macht ab sofort Werbung für das Radnetz Südwestfalen



Idyllische Flussradwege, Touren auf historischen Bahntrassen und spannende Themenrouten – jede Menge Abwechslung ist bei einem Ausflug auf zwei Rädern in Sauerland und Siegen-Wittgenstein garantiert. Ab sofort macht ein LKW der Alfons Brass Spedition und Lagerei GmbH aus Medebach deutschlandweit Werbung für das Radnetz Südwestfalen.

„Wir freuen uns, mit der Spedition Brass einen Partner gefunden zu haben, der genauso für die Region brennt, wie wir es tun und dies nun auch mit einem seiner LKW nach außen trägt“, betont Lajana Kampf, Projektleiterin der Sauerland-Radwelt, über die Kooperation mit dem heimischen Unternehmen. Großflächige Fotomotive in leuchtenden Farben zeigen den Betrachtern sofort, was sie bei einer Radtour in Südwestfalen erwartet. Nämlich Natur pur mit dichten Wäldern, glasklaren Seen und einer schwingenden Landschaft mit fantastischen Aussichten.

Gekrönt wird das Radfahr-Wohlfühlerlebnis durch eine perfekte Infrastruktur. Denn das Radnetz ist in eine praktische Wabenstruktur mit Knotenpunkten eingeteilt. Diese sind mit jeweils zwei Zahlen durchnummeriert und bieten so eine optimale Orientierung, durch die Radfahrer auch ohne Kartenmaterial nicht vom rechten Weg abkommen.

Darüber hinaus zeigen Infotafeln den aktuellen Standort und die nächstgelegenen Waben an, um die Tour unbeschwert fortzusetzen. Gebündelt werden die Informationen auf der Internetseite www.radelnnach-zahlen.de.

„Der neue LKW ist ein echter Hingucker geworden“, freut sich Frederic Küthe, Speditionsleiter der Spedition Brass. „Als die Anfrage bei uns einging, waren wir sofort Feuer und Flamme für die Idee, mit einem unserer Fahrzeuge für die Region Werbung zu machen.“ Mit jährlich rund 50.000 Transportaufträgen zählt die Brass-Gruppe zu den größten Transport- und Logistikunternehmen in Südwestfalen und Nordhessen.