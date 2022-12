Rohstoffinnovationen und Kooperationen für nachhaltige Zukunft

Arnsberg, 15. Dezember 2022 – WEPA Professional, ein Tochterunternehmen der WEPA Gruppe, einem der drei größten Hygienepapierhersteller in Europa und Marktführer in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern, blickt trotz eines herausfordernden Umfelds auf erfolgreiche Kooperationen und Pionierleistungen in den Bereichen nachhaltige Rohstoffe und Papierkreisläufe zurück. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählt die Markteinführung der Hygienepapier-Innovation BlackSatino GreenGrow im vierten Quartal.

Den Jahresauftakt machte der im Februar 2022 gelaunchte Virtual Showroom in fünf verschiedenen Sprachen. Durch die digitale Darstellung wird das Portfolio der beiden WEPA Marken Satino by WEPA und BlackSatino erlebbar und Kunden können sich über die zahlreichen Hygieneprodukte informieren. Das Tool verfügt für die mittlerweile über 1000 User neben den virtuellen Touren auch über einen Hygiene-Lernbereich mit edukativen Inhalten. Auch durch den erfolgreichen Messeauftritt auf der Interclean 2022 in Amsterdam konnten sich Messebesucher nach zwei Jahren Pandemie wieder hautnah von den WEPA Professional Marken überzeugen.

TV-Koch Christian Lohse

Im Rahmen der fortlaufenden Bestrebungen, den Expertisebereich HoReCa auszubauen, wurde, nicht zuletzt wegen der ambitionierten, gemeinsamen Hygiene- und Nachhaltigkeitsziele, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Sterne- und TV-Koch Christian Lohse getroffen. Zusammen mit ihm als Experte für Hygiene in Hotels und Restaurants wird das Unternehmen Inhalte kreieren, um Kunden und Interessierte zu schulen.

Die Markteinführung der Produktinnovation BlackSatino GreenGrow, war einer der größten Höhepunkte in der Geschichte von WEPA Professional, mit dem das Unternehmen nach zehn Jahren intensiver Forschungsarbeit einen weiteren großen Schritt in der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie gegangen ist. BlackSatino GreenGrow wird unter anderem aus Fasern der neuen WEPA Rohstoffinnovation Miscanthus hergestellt. Miscanthus ist eine der nachhaltigsten Frischfasern der Welt. Im Vergleich zu anderen holzbasierten Frischfasern besitzt Miscanthus einen kleineren ökologischen Fußabdruck. Es ergänzt zukünftig das Rohstoffportfolio für die Herstellung nachhaltiger Hygienepapiere und stellt damit vor allem eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Frischfasern dar. Im Rahmen eines exklusiven Launchevents wurde BlackSatino GreenGrow internationalen Kunden aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Frankreich sowie Vertretern der Presse präsentiert. Die Veranstaltung fand in Westdorpe in den Niederlanden statt, dort, wo derzeit ein Großteil der Miscanthuspflanzen für BlackSatino GreenGrow angebaut wird.

TRILUX und Stadt Marsberg

Ein weiteres Thema, welches klar im Fokus steht, ist die Kreislaufwirtschaft. In diesem Zuge startete BlackSatino gleich zwei Kooperationen. Zusammen mit TRILUX, dem Entwickler und Produzent von Lichtlösungen für professionelle Beleuchtung, wurde ein Kreislaufkonzept für Handtuchpapiertücher aus den Waschräumen am TRILUX-Standort in Arnsberg entwickelt. Seit Beginn der Umstellung wurden bereits mehr als 2.200 kg Handtuchpapier gesammelt und in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Dadurch konnten 90 Prozent der CO 2 -Emissionen eingespart werden. Zusammen mit der Stadt Marsberg erarbeitete BlackSatino ein Konzept, das gebrauchtes Handtuchpapier recycelt und in öffentliche Einrichtungen zurückführt. Marsberg ist bundesweit die erste Stadt, die das innovative Handtuchpapier-Rückholkonzept umsetzt und den ökologischen Fußabdruck damit bis zu 75 Prozent minimiert.

„Das Jahr 2022 war geprägt von zukunftsweisenden Innovationen wie BlackSatino GreenGrow und einem deutlichen Ausbau unserer Aktivitäten bei der Handtuchpapierrückholung. So konnten wir auch in herausfordernden Zeiten unsere Pionierarbeit im Bereich Nachhaltigkeit vorantreiben“, so Nik Ruangroj, Head of Brand Marketing bei WEPA Professional.

Premiumqualität aus recyceltem Karton

Für Beginn des kommenden Jahres steht bereits der nächste große Meilenstein an. Mit dem Launch von Satino PureSoft präsentiert die Marke „Satino by WEPA“ die ersten Recycling-Hygienepapiere in Premiumqualität aus recycelten Kartonagen oder recyceltem Karton. Das ungebleichte Hygienepapier „PureSoft“ ist besonders saugfähig sowie hygienisch sicher in allen Anwendungsbereichen von Handtuch- und Toilettenpapier bis hin zu Küchenrollen. Die im Jahr 2022 erfolgreich umgesetzten Maßnahmen zur Markenbekanntheitssteigerung werden 2023 weitergeführt und somit die nachhaltigen Produkte und Konzepte von BlackSatino und Satino by WEPA kontinuierlich mehr Menschen zugänglich gemacht.

Satino by WEPA:

Satino by WEPA ist eine Marke der WEPA Professional GmbH mit Sitz in Arnsberg, Deutschland. Satino by WEPA bietet Waschraumausstattungen und umfassende Hygienelösungen und Servicekonzepte für die professionelle Hygiene in öffentlichen und halböffentlichen Bereichen: Hotellerie und Gastronomie, Behörden und Gesundheitswesen, Industrie, Gewerbe und Handwerk, Messen und Flughäfen. Vom Hygienepapier über Spendersysteme, Seifen und Handdesinfektionsmittel bis zu Abfalllösungen bietet Satino by WEPA alles aus einer Hand an. Neben der Hygiene und Benutzerfreundlichkeit stehen Komfort und das Gesamterlebnis im Mittelpunkt. Weitere Informationen unter www.satino-by-wepa.com.

BlackSatino: