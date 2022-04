ROFU Kinderland hat Filiale in Schmallenberg eröffnet

Mit der Niederlassung im Hochsauerlandkreis kommt der führende Spielwarenhändler aus Hoppstädten-Weiersbach den 100 Filialen deutschlandweit wieder ein ganzes Stück näher. Die 860 Quadratmeter große ROFU-Geschäftsstelle befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des zuvor familiengeführten Spielwarenfachmarktes Rabattz. Damit setzt ROFU eine lange Tradition fort: für leuchtende Kinderaugen zu sorgen!

Raum zum Wachsen

Schmallenberg mit seinem denkmalgeschützten Stadtkern ist ein beliebtes Reiseziel für Familien. Das macht den Standort für ROFU Kinderland so attraktiv. Die ROFU-Filiale liegt in der Bahnhofstraße 7a, 57392 Schmallenberg, und somit in unmittelbarer Nähe zum Tourismus-Zentrum. Damit folgt der Spielwarenfilialist außerdem einer langen Tradition: Zuvor befand sich in eben jenen Räumlichkeiten über 25 Jahre lang der Rabattz-Spielwarenfachmarkt. Es war einer der letzten großen im Umkreis, der Ende letzten Jahres aufgrund der Folgen des Corona-Lockdowns schließen musste. So nahm ROFU Kinderland das Angebot an und tritt nun in dessen Fußstapfen.

Quelle: ROFU Das Maskottchen: Rofulino

Die Geschäftsstelle ist montags bis samstags von 9:30 bis 19:00 Uhr geöffnet. Das Sortiment – von Spielwaren über Deko bis hin zu Baby- und Kleinkindartikeln – bietet ein breites Produktportfolio für die ganze Familie. Insgesamt umfasst die Filiale ganze 700 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie 160 Quadratmeter an Lager und Nebenräumen. Den Besuchern stehen in der beliebten Kultur- und Einkaufsstadt kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. In den ROFU-Filialen ist außerdem die DeutschlandCard gültig. Wer also bereits Punkte gesammelt hat, kann sie hier jederzeit einlösen.

Über ROFU Kinderland

Das familiengeführte Unternehmen ROFU Kinderland mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach blickt auf fast 40 Jahre Erfahrung im Spielwarenhandel. Mit nahezu 100 Filialen in sechs Bundesländern Deutschlands und über 20.000 Artikeln hat sich ROFU längst zu einem der führenden Spielwaren-Fachhändler etabliert. Getreu dem Firmenmotto „Mehr Spielwaren für weniger Geld“ geben über 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich ihr Bestes, um Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Mit dem eigenen Onlineshop auf www.rofu.de können Kunden rund um die Uhr Lieblingsartikel, Trendprodukte und Geschenkgutscheine bestellen – einfach und bequem von zu Hause. Das geht übrigens auch mit der ROFU-App, die es im App-Store für iOS und Android Geräte kostenfrei zum Download gibt. Als Partner der DeutschlandCard haben Kunden die Möglichkeit, beim Einkauf sowohl Punkte zu sammeln, als auch in den Filialen einzulösen. Weitere Informationen über ROFU Kinderland unter www.rofu.de.