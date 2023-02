Rodel-Weltcup-Wochenende in Winterberg startet mit Nationencup

Winterberg (pst.) Zwei Wochen nach dem Saisonhöhepunkt, der Weltmeisterschaft in Oberhof treten die Rennrodler in Winterberg zum 7. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup in dieser Saison an. Der Wettbewerb in der VELTINS-EisArena ist der drittletzte Weltcup der Saison. Nach Winterberg geht es nach St. Moritz, bevor Ende Februar das Weltcup-Finale erneut im Sauerland ausgetragen wird.

Den Auftakt des Weltcup-Wochenendes bilden wie gewohnt die Rennen um den Nationen-Cup. Am Freitag, 10. Februar, treten die nicht im Weltcup vorne liegenden Sportler an, um sich die letzten Plätze für die Weltcup-Rennen zu sichern. Für die Topsportler geht es auch darum, wichtige Punkte im Kampf um die Gesamtwertung im Weltcup zu sichern. „Diese Woche gibt es 200 Punkte zu holen und da versuche ich auf jeden Fall ein bisschen was mitzunehmen, damit wir im Gesamtweltcup auch vorne bleiben“, sagt beispielsweise Felix Loch. Der Routinier und mehrfache Olympiasieger und Weltmeister hat bereits im Training gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Der 33-Jährige schaffte starke Zeiten und gehört wieder mit zu den Favoriten auf der Bahn, auf der er 2019 Weltmeister wurde. Mit über 100 Punkten Abstand auf den Italiener Dominik Fischnaller liegt Loch im Gesamtweltcup auf Platz zwei. Die Herren tragen ihren Wettbewerb am Samstag zwischen den Doppelsitzern der Damen und Herren aus.



Die frischgebackene Weltmeisterin Anna Berreiter zeigte sich im Training in Winterberg ebenfalls stark. Sie liegt in der Gesamt-wertung hinter ihren Teamkolleginnen Dajana Eitberger und Julia Taubitz. Eine Entscheidung wird am Sonntag bereits in der Sprint-wertung fallen. Daher betont die dort führende Taubitz: „Es ist auch der letzte Sprintweltcup der Saison, weshalb schon die kleinen Kugeln übergeben werden und natürlich ist es mein Ziel, eine kleine Kugel einzusammeln.”

Bei den Doppelsitzern der Männer zeigten sich die deutschen Doppel ebenfalls stark. Hier setzten Toni Eggert / Sascha Benecken und Tobias Wendl / Tobias Arlt bereits Zeichen. Die beiden deutschen Doppel fuhren starke Zeiten und liegen auch im Weltcup vorne. Nur ein Punkt trennt sie nach acht Rennen in der Gesamtwertung. Mit fast 90 Punkten Abstand folgen dort die Letten Martins Bots und Roberts Plume.

Bei den Frauen im Doppelsitzer kehren Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal an die Stätte ihres ersten WM-Siegs in dieser Disziplin zurück. Für das sächsisch-sauerländische Doppel, das bislang jeden Weltmeistertitel gewann, geht es darum, auch im Weltcup mal ganz oben aufs Podium zu fahren. Dort machten bislang die Italienerinnen Andrea Vötter / Marion Oberhofer und Selina Egle / Lara Kipp aus Österreich die Rennen unter sich aus. Diese beiden Doppel liegen auch im Gesamtweltcup vorne vor Degenhardt / Rosenthal. Die mit Siegen in Winterberg aber noch Boden gut machen können.

Zeitplan & TV-Übertragungen

Freitag, 10. Februar 2023

09:00 Uhr Nationencup

10:30 Uhr Pressekonferenz in der VELTINS-EisArena Lounge

14:30 Uhr (MEZ) Training Gesetzten-Gruppe

Samstag, 11. Februar 2023

09:15 Uhr Damen Doppelsitzer, 1. Lauf

10:05 Uhr Damen Doppelsitzer, 2. Lauf

11:00 Uhr Herren, 1. Lauf

12:30 Uhr Herren, 2. Lauf

14:00 Uhr Herren Doppelsitzer, 1. Lauf

15:15 Uhr Herren Doppelsitzer, 2. Lauf

ZDF: 10:40 Uhr Doppelsitzer Damen Zusammenfassung; 13:10 Uhr Einsitzer Herren 2. Lauf; 16:00 Uhr Doppelsitzer Herren Zusammenfassung

Sonntag, 12. Februar 2023

10:20 Uhr Damen, 1. Lauf

11:50 Uhr Damen, 2. Lauf

13:15 Uhr Sprint Herren

14:00 Uhr Sprint Herren Doppelsitzer

14:25 Uhr Sprint Damen Doppelsitzer

15:00 Uhr Sprint Damen

ZDF: 12:20 Uhr Einsitzer Damen Zusammenfassung

Bildnachweis: Julia Taubitz WC Winterberg 2022_ ©FIL