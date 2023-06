Rockmusik triff Bachchoral

Der Rock- und Kirchenmusiker Heinz Manuel Krause eröffnet den Spirituellen Sommer 2023 mit einer Orgelperformance: Foto: Pastoraler Raum Hagen-Mitte-West/Falke Lemannscheck

Am 07. Juni um 18.00 Uhr beginnt in Wormbach der Spirituelle Sommer 2023. In der Kirche St. Peter und Paul führt Heinz Manuel Krause, leidenschaftlicher Rock- und Kirchenmusiker aus Hagen, mit einer Orgelperformance in das Leitthema des Spirituellen Sommers ein. Himmel und Erde inspirieren sein Programm aus Improvisationen, Interpretationen klassischer Vorlagen und rocksinfonischen Überraschungsmomenten wie Passagen aus dem Stück >Solar Music< der Rockband Grobschnitt. Dr. Ahmet Arslan, der Dialogbeauftragte der Türkisch-Islamischen Gemeinde Meschede, spricht darüber, welche Bedeutung die ›Himmelsleiter‹ im Islam hat. Und ganz in der Nähe der neuen Wormbacher Himmelsleiter klingt der heitere Sommerabend auch aus: Mit Begegnung und Gespräch, open air an Biermann’s Scheune und bestens bewirtet von der Dorfgemeinschaft Wormbach. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, bei der Eröffnung dabei zu sein, der Eintritt ist frei und die Veranstalter bitten um Anmeldung bis 5. Juni unter 02972-9740-17 oder info@wege-zum-leben.com.

Quelle: Spiritueller Sommer Eröffnung Spiritueller Sommer 2023 in Wormbach. Foto: Theo Richter

INFO und Anmeldung zur Eröffnung Himmel und Erde. Spiritueller Sommer 2023 07.06. bis 10.09.2023 in ganz Südwestfalen 250 Angebote für eine zeitgemäße Spiritualität im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.

Weitere Informationen, Veranstaltungskalender und Magazin Netzwerk „Wege zum Leben. In Südwestfalen.“

Poststr. 7, 57392 Schmallenberg, 02972/9740-17 info@wege-zum-leben.com www.wege-zum-leben.com

Link zum Blätterkatalog: https://issuu.com/schmallenberg/docs/spiritueller_sommer