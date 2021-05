Robert geht wandern: Von Bigge auf den Olsberg (703m)

Ihr parkt an der Schützenhalle in Bigge und geht die Straße „Ruhrufer“ an den Supermärkten entlang, wo ich noch Marschverpflegung bekommen könnt. Anschließend geht es in den schönen Olsberger Kurpark:

Quelle: privat

Dort seht ihr gleich, was die Glocke geschlagen hat, bzw. wo es hinaufgeht:

Quelle: privat

An der Tourismusinformation trefft ihr auf den Friedrich-Wilhelm-Grimme-Weg (X27) und folgt ihm die nächsten fünfeinhalb Kilometer. Der Geburtsort des bekannten Dichters ist tatsächlich Assinghausen. Oberhalb von Olsberg verläuft der Weg 500 Meter über einen Trampelpfad, der etwas versteckt rechts im Wald verschwindet:

Quelle: privat

Wenn man sich an den Kneippweg (Wanderzeichen K) Richtung Waldaltar und darüber hinaus hält, geht man kurz und steil auf den Olsberg und wieder runter. Meine Wanderung ist aber knapp 5 km länger und hält sich an den X27, der nun auf einem breiten Weg langsam ansteigt:

Quelle: privat

An einer Wiese hat man Aussicht auf das Gebiet meiner Winter-Wanderung 2019/20 von Bruchhausen auf den Langenberg.

Quelle: privat

Aber die Aussichten werden noch besser. Hinter der Wiese verlasst ihr den X27 nach rechts bergauf und folgt dem Olsberg Gipfelsteig, der zu einem bemerkenswerten Rastplatz führt. Hier hat man einen 180°-Rundumblick von Winterberg bis zum Arnsberger Wald nördlich von Bestwig, mit dem Ruhrtal 300 Meter unter euch:

Quelle: privat

Das ist die wohl aussichtsreichste kostenlose Bank mit Tisch, die das Sauerland zu bieten hat. Das kann ich nicht beschwören, aber ich komme viel herum, kenne viele Ecken. So eine Kombination kenne ich nur vom kahlen Asten, wo man aber im Turm gekaufte Speisen und Getränke verzehren sollte. Alle anderen haben nicht so einen Rundumblick oder ihnen fehlt der Tisch.

Quelle: privat

Auch wer die Abkürzung über den Kneippweg bergauf genommen hat, bekommt eine schöne Aussicht auf dem Olsberg-Gipfel. Mit einem Mikroskop könnte man auf dem Foto den Teutoburger Wald rechts am Bildrand sehen.

Quelle: privat

Ich hoffe, ihr habt noch Kraft in den Beinen. Jetzt verliert ihr die 350 Höhenmeter über dem Ruhrtal innerhalb von 3,3 km Kneippweg (K).

Quelle: privat

Auch unten im Ruhrtal solltet ihr keine wackeligen Beine haben. Sonst rutscht ihr vom Ruhrhöhenweg (XR) in den Olsberger Stausee.

Quelle: privat

Ab dem Staudamm wird das Gelände leicht: Erst geht ihr 500 Meter der Straße „zum Stausee“ entlang, dann über die Ruhrstraße am Café Hagemeister. Anschließend geht es noch mal durch den Kurpark an der Ruhr entlang, diesmal auf der rechten Seite. Dort trefft ihr nochmal auf den X27, dem ihr auch links über die Brücke der Stadionstraße folgt und schon seid ihr nach knapp 16 km zurück an der Schützenhalle.

Diese Strecke wandere ich am 24.4.21 um 10 Uhr. Weitere Geschichten von mir mit ~5 Minuten Lesezeit gibt es auf www.sauerland-wandern-und-wetter.blogspot.com

Link zur Strecke https://www.alltrails.com/explore/map/wed-21-oct-2020-09-17-827d737