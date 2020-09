Robert geht wandern: Von Grevenstein auf die Homert (656 m)

Mir wurde gesagt, in unserer Sommer-Ausgabe gibt es einiges zum Thema “Aktive Senioren”. Das sollte ich doch bitte auch bei meiner Wanderung berücksichtigen. Hm, ist das denn noch seniorengerecht? 13 km mit über 300 Höhenmetern An- und Abstieg in Summe? Ich habe jedenfalls mein Möglichstes getan, um die An- und Abstiege zu entschärfen, indem ich sie auf etliche Kilometer verteile und somit abflache. Und ich habe sie auf Seniorengerechtigkeit getestet, aber dazu später mehr.

Von hier aus folgen wir dem Rundwanderweg G3 und dem Esloher Rundweg (E) für lange Zeit. Nach einem etwas steileren ersten Kilometer biegen beide Wege links ab und führen am Westhang eines Tals oberhalb einer Wiese entlang:

3 Aber bald kommt man in ein Waldstück – etwas Abwechslung muss sein.

Nach vier bis fünf Kilometern treffen wir auf den recht bekannten Sauerland-Höhenflug. Hier geht es nochmal ein kleines bisschen bergab, bevor es etwas steiler wird. Die circa 260 Höhenmeter zwischen Start und höchstem Punkt kann ich euch leider nicht ersparen. Aber gleich kommt die Belohnung.

Nach knapp sieben Kilometern seid ihr nämlich auf dem Gipfel. Der Sauerland Höhenflug ist ein Premium-Wanderweg. Da stehen Aussichts-Tafeln, die die Aussicht bzw. die Berge und Orte beschreiben und die Entfernung nennen. Das können die wenigsten Wanderwege von sich behaupten:

Außerdem steht dort ein Sessel von einer Bank, der nach Süden ausgerichtet ist. Da kann man bei schwachwindigen Wetter so richtig in der Sonne braten, übrigens auch meine 69-jährige Mutter neben mir. Also: Keine Müdigkeit vortäuschen. Wer rüstig ist, schafft es hier hoch, Widerstand ist zwecklos.

Wir gehen auf dem Höhenflug noch ein paar hundert Meter südwestwärts, bevor wir bei einem größeren Abzweig auf einen alten Skiwanderweg treffen und rechts abbiegen. Das waren noch Zeiten, wo kaum Loipen gespurt wurden, da wanderte man mit Langlaufski einfach über die Kammwege:

Auf diesem Skiwanderweg K4 bleiben wir bis kurz vorm Estenbergturm:

Aber wenige hundert Meter vor dem Turm nehmen wir den Wanderweg A5, links bergab. In einer Haarnadelkurve kurz der Straße zwischen Grevenstein und Meinkenbracht treffen wir auch auf den Grevensteiner Rundwanderweg G4. Hinter der Straße befindet sich nochmal ein Waldstück: