Robeo: Fedderwardersiel oder Diemelsee

Das Urlaub in Deutschland sehr abwechslungsreich sein kann, liegt natürlich schon an den unterschiedlichen Ferienregionen. Ob man sich nun für das Sauerland oder die Nordsee entscheidet, ist in erster Linie natürlich eine Sache des Geschmacks. Beide haben so einiges zu bieten:

FEDDERWARDERSIEL

In bester Lage von Feddwerwardersiel und nur wenige Schritte von der See entfernt, entsteht unser Hafendorf mit insgesamt 40 hochwertigen mit Sauna und Kamin ausgestatteten Ferienhäusern, die zu jeder Jahreszeit durch Wohnqualität überzeugen. Dabei kümmert sich ein professioneller Vermietungsservice um die ganzjährige Vermietung und Betreuung der Feriengäste. Die Häuser werden teils als freistehende Ferienhäuser und teils als Doppelhaushälften gebaut. Im Inneren unserer Ferienhäuser ist eine geschmackvolle und moderne Ausstattung mit allem, was das Urlauber-Herz begehrt aufzufinden.

Erst die Uniformität in der Außenarchitektur verleiht einem Feriendorf ein stimmiges und harmonisches Erscheinungsbild. Jedoch hat uns die Erfahrung gelehrt, dass jeder Käufer eines Ferienhauses andere Ansprüche an die innere Gestaltung und Kapazität hat. Aus diesem Grund haben sich unsere Architekten Gedanken gemacht und vier unterschiedliche Innenkonzepte entwickelt. Wer es großzügig mag, entscheidet sich zum Beispiel für die Variante mit zwei Schlafzimmern und Galerie. Wer aufgrund von Kinderanzahl oder auch anderer Zielgruppe in der Ferienvermietung mehr Schlafplätze benötigt, kann sich für die Variante mit drei Schlafzimmern entscheiden. Oder ist es wichtig, ein ebenerdiges Schlafzimmer zu haben? Auch dafür gibt es die passende Variante. So bieten wir bei einem einheitlichen Erscheinungsbild aller Ferienhäuser ein Höchstmaß an Flexibilität in der inneren Gestaltung. Zu einem einheitlichen Preis.

Der Standort, abseits vom touristischen Trubel, ist etwas Besonderes. Alltags-Erledigungen können hier problemlos getätigt werden. In Fedderwardersiel lässt es sich nicht nur gut aushalten, es ist auch ein idealer Ausgangspunkt für unzählige Tagesausflugsziele in direkter und näherer Umgebung.

DIEMELSEE

In der traumhaften Idylle des nordhessischen Berglandes am Rande des wunderschönen Sauerlandes und unweit der touristischen Hochburgen Willingen und Winterberg, liegt unser Feriendorf Diemelsee. Mit dem Feriendorf Diemelsee entstehen insgesamt 71 hochwertige, auf Wunsch voll ausgestattete Ferienhäuser und 18 Ferienwohnungen, die an Wohnkomfort keine Wünsche offenlassen. Die Errichtung erfolgt in zwei Bauabschnitte, wobei sich beide bereits im Bau befinden Die Vermietung und Betreuung der künftigen Ferienimmobilie liegt in professionellen Händen. Ein umfangreiches Vermietungskonzept wurde eigens für dieses Projekt entwickelt, sodass die Ferienvermietung reibungslos erfolgen kann.

Die exponierte Lage im Mittelgebirge macht neben der Sommersaison auch die Winterzeit zu einem besonderen Highlight. Die Nähe zu den Wintersporthochburgen Willingen und Winterberg bietet ein umfangreiches Wintersportangebot. Darüber hinaus lädt die unmittelbare Umgebung mit großartigen Cafés, Restaurants sowie Bars und Diskotheken zu genussvollen und unterhaltsamen Abenden ein. Entsprechende Shuttledienste werden angeboten.

Das Feriendorf Diemelsee wurde von uns mit viel Liebe zum Detail geplant. Eine harmonische Wegeführung leitet angenehm zum Feriendomizil. Idyllisch gestaltete Fußwege und einzelne Treppenbereiche verbinden zukünftig beide Abschnitte, sodass man sich später bequem durch die Ferienanlage bewegen kann. Die Ferienhäuser bieten auf eigenem Grundstück, je nach Typ und Ausstattung, Platz für bis zu acht Personen. Die Grundrisse sind durchdacht und komfortabel. Besonderen Wert wurde auf die natürliche Belichtung durch große Fensterfronten sowie eine traumhafte Blickbeziehung Richtung See und Berge gelegt. Großzügige Terrassen und Balkone bieten Raum, um die Weite des Diemelsees zu genießen. Hier kann der Tag stimmungsvoll beginnen und am Abend gemütlich ausklingen lassen. Ausgestattet mit Sauna und Kamin bieten unsere Ferienhäuser und- wohnungen auch im Winter höchsten Wohnkomfort.

