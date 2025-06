„Rita Rohlfing– Eine Werkschau zwischen Skulptur und Malerei“ 

Die Künstlerin Rita Rohlfing(1964 in Bad Oeynhausen) blickt auf eine beeindruckende künstlerische Laufbahn zurück: Nach ihrem Studium an der renommierten School of Visual Arts in New York und der Hochschule für bildende Künste Braunschweig arbeitet sie heute als freischaffende Künstlerin in Köln.

In ihrer Vita lesen sich zahlreiche Ausstellungsorte , Preise und Sammlerstätten: das Frauenmuseum Bonn, das Heinrich-Lübke-Museum Hamm, das Landesmuseum Bonn, das Museum Gelsenkirchen und das Museum Ludwig Köln. Nun präsentiert die Akademie für Kunst und Kultur in Stockum eine umfassende Werkschau, die einen faszinierenden Einblick in ihr vielseitiges Gesamtwerk bietet.

Das Besondere an Rita Rohlfings Kunst

Nichts ist bei ihr, wie es auf den ersten Blick scheint: Keine Leinwand bleibt einfach Leinwand, kein Objekt verharrt in seiner ursprünglichen Form. Rohlfing befreit ihre Leinwände von rechten Winkeln, verwandelt sie in skulpturale Gebilde, formt Aluminium zu Bildern . Dreidimensionale Objekte werden zu Räumen, Werke, die sich zwischen Malerei und Skulptur bewegen. Sie löst tradierte Vorstellungen von Kunst auf und erschafft etwas radikal Neues – klar strukturiert und doch voller Überraschungen.

Große Ausstellung im Sauerland

Die Ausstellung in der Berghaus Galerie und der Otto-Bartning-Kapelle ( Bauhaus Architekt) zeigt eine breite Palette ihres Schaffens und nutzt die Räumlichkeiten auf einzigartige Weise.

Die feierliche Eröffnung findet am Sonntag 15. Juni um 11:00 Uhr statt, zu der alle Kunstinteressierten herzlich eingeladen sind. Rita Rohlfing wird persönlich anwesend sein.

Der Verein der Freunde und Förderer der Akademie für Kunst und Kultur in Stockum freut sich besonders, eine so renommierte Künstlerin im Sauerland begrüßen zu dürfen. Die Akademie für Kunst und Kultur positioniert sich damit als Ort zeitgenössischer Kunst – zwischen etablierten Häusern wie dem Clemens-Sels-Museum Neuss und dem Landesmuseum Bonn.

„Wir sind stolz, mit Rita Rohlfing eine Künstlerin zu präsentieren, die unsere Wahrnehmung von Kunst neu herausfordert“, so die Vorsitzende des Vereins. Die Ausstellung wird über einen längeren Zeitraum zu sehen sein, und die Organisatoren hoffen auf ein großes Publikumsinteresse.

Termin:

Eröffnung: 15. Juni, 11:00 Uhr

Ort: Berghaus , Akademie für Kunst und Kultur Sundern-Stockum & Otto Bartning Kapelle

Eine einzigartige Gelegenheit, das Werk einer Künstlerin zu entdecken, die Grenzen auflöst und neue Räume schafft.