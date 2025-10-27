rischer Wind in der Warsteiner Gastronomie

Neuer Pächter für Sudhaus und Domschänke

Neues Leben kehrt in das Sudhaus und die Domschänke in Warstein ein: Die Haus Cramer Gruppe hat mit Familie Sadrija erfahrene und engagierte Pächter gefunden, die die traditionsreichen Gastronomiebetriebe künftig führen werden. Die Familie kommt aus Bad Langensalza in Thüringen, wo sie bereits über 10 Jahre mehrere erfolgreiche Ausflugslokale betrieben hat. Für die neue Aufgabe zieht sie vollständig nach Warstein.

„Wir haben uns sofort in den Charme von Warstein, des Sudhauses und der Domschänke verliebt“, erklärt Sadri Sadrija. „Uns ist es wichtig, den besonderen Charakter der beiden Lokale zu bewahren und zugleich mit frischen Ideen und viel Herzblut eine lebendige Gastronomie für Einheimische und Gäste zu schaffen. Wir freuen uns sehr darauf, Warstein und die Menschen hier kennenzulernen.“ Dem entspricht auch der Leitsatz, unter dem Familie Sadrija Sudhaus und Domschänke betreiben möchten: Man kommt als Gast und geht als Freund.

Die Gäste dürfen sich auf regionale deutsche Küche, selbstgemachtes Eis und natürlich auf frisch gezapftes Warsteiner Bier freuen. „Wir kochen so, wie man es von Oma kennt“, so Sadri Sadrija. „Ehrlich, bodenständig und mit Liebe gekocht.“

Auch seitens der Haus Cramer Gruppe ist die Freude groß: „Mit Familie Sadrija haben wir Pächter gefunden, die nicht nur Erfahrung und Leidenschaft mitbringen, sondern auch genau das Gespür für Tradition und Gastlichkeit, das zu unserem Sudhaus und der Domschänke passt“, so Maik Franke, aus der Immobilienabteilung der Haus Cramer Gruppe. „Wir sind überzeugt, dass sie die beiden Häuser mit neuem Leben füllen und ein attraktives gastronomisches Angebot für die Region schaffen werden.“

Bevor die neue Pächterfamilie im Januar offiziell übernimmt, wird es im Dezember noch einmal festlich: Am 23. Dezember lädt Patrick Risse als Inhaber der Risse Eventmanufaktur erneut zur beliebten „Warten aufs Christkind“-Party in Sudhaus und Domschänke ein – eine schöne Gelegenheit, die traditionsreichen Räume noch einmal in vorweihnachtlicher Atmosphäre zu erleben.