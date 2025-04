RIFFL: Obst und Gemüse in dekorativer Wellenform

Präzise Schnittergebnisse dank extra breiter gewellter Spezialklinge

Essen, das nicht nur schmeckt, sondern auch optisch begeistert? Easy mit dem Wellenschneider RIFFL von GEFU, der mit seiner extra breiten, gewellten Spezialklinge im Handumdrehen einen perfekten Wellenschnitt in Obst, Gemüse, Käse oder Butter zaubert. Ob für selbstgemachte Pommes, kunstvoll geriffelte Chips oder dekorative Gemüseplatten – mit RIFFL wird jedes Gericht zum Hingucker.

Wellenschneider RIFFL

Der Wellenschneider RIFFL liegt dank seines ergonomischen Designs angenehm in der Hand und sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Dabei ermöglicht seine extra breite Spezialklinge einen exakten und ausgeprägten Wellenschnitt. So werden aus Kartoffeln, Zucchini, Radieschen, Rote Bete, Wassermelone und anderem Obst und Gemüse ganz mühelos saubere Scheiben, Stifte oder Würfel geschnitten, ohne dabei die Lebensmittel zu zerquetschen. Und wenn die Show vorbei ist? Einfach in die Spülmaschine geben – fertig und bereit für den nächsten Einsatz. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und robustem Kunststoff verbindet RIFFL Langlebigkeit mit kreativer Vielseitigkeit in jeder Küche.



GEFU: Funktion, Design und Qualität in Perfektion

GEFU überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen und Innovationen für eine kreative, moderne Küche. Und eins steht fest: Wer sich für Produkte von GEFU entscheidet, kann sicher sein, dass Funktionalität, Design und Qualität eine perfekte Kombination miteinander eingegangen sind. So begeistern GEFU Produkte immer wieder aufs Neue durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung, ihre leichte Handhabung und das gewisse Etwas für mehr Inspiration in der Küche.

UVP Wellenschneider RIFFL 7,99 €

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.

Weitere Informationen unter www.gefu.com