RHYTHM OF THE DANCE – TOUR 2026

Nach dem unglaublichen Erfolg der Jubiläumstournee 2025 mit ausverkauften Shows in ganz Deutschland wird Rhythm of the Dance auch 2026 das Publikum wieder in seinen Bann ziehen! Dieses elektrisierende irische Tanz- und Musikspektakel lässt die irische Kultur neu aufleben und verbindet die raue Schönheit ihrer Ursprünge mit einer zeitgemäßen Vision der Zukunft.

„Dies ist das neue Zeitalter der irischen Musik und des irischen Tanzes“, sagt Choreogragh James Greenan. „Wir bewahren nicht nur unser Erbe – wir entwickeln es weiter und bringen frische Energie und kraftvolle Geschichten auf die Bühne, die das Publikum tief berühren.“

Rhythm of the Dance ist mehr als nur eine Tanzshow und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die irische Kulturgeschichte, die durch lebendige Choreografien, dynamische Inszenierungen und Live-Musik erzählt wird. Die Show ehrt die tief verwurzelten Traditionen der irischen Performance, überschreitet aber auch Grenzen und bietet eine moderne Perspektive, die Emotionen hervorruft, zum Nachdenken anregt und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Über 7 Millionen Fans weltweit stehen für über 25 Jahre Rhythm of the Dance. Wie ein Blitz, hat Rhythm of the Dance mit seinen pulsierenden Rhythmen, purer Energie und melodischen irischen Klängen in 50 Ländern rund um den Globus eingeschlagen.

Fans auf der ganzen Welt können in über 200 Shows pro Jahr über 2000 Jahre Tanz, Musik und Kultur aus vorkeltischen Zeiten bis zu modernen Sounds von heute erleben, alles vereint in einer zweistündigen Show. Flinke Füße, die in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, faszinierend synchron über das Parkett tanzen, aufwändige und sensationelle Licht- und Soundeffekte, fantasievolle Kostüme und fantastische Musik kennzeichnen eine der weltweit TOP 3 Irischen Stepptanzshows.

Neben der unglaublichen Meisterleistung der athletischen Tänzer, die zu den Besten auf ihrem Gebiet gehören, hat Rhythm of the Dance überragende Sänger und Musiker der traditionellen Irischen Musik zu bieten. Diese Kombination aus der Crème de la Crème an Tänzern, Sängern und Musikern verknüpft mit der neusten Technologie ist es, die die Zuschauer auf eine aufregende und energievolle 2-Stunden-Reise durch die Zeiten entführt und für Begeisterung sorgt.

Mit Blitzgeschwindigkeit absolvieren die begabten Tänzer unzählige Kostümwechsel während der Show. Die Live-Band besteht aus Top Klasse Musikern, die eine Bandbreite an teilweise außergewöhnlichen Instrumenten in Perfektion beherrschen, dazu gehören die traditionellen Uileann Pipes (Irischer Dudelsack), der Bodhran (Irische Rahmentrommel), Geigen, Flöten, Ziehharmonikas, Harfe und Banjo.

Beim Tanzen gibt es keine Sprachbarrieren, einer der Gründe, warum Rhythm of the Dance ein internationaler Erfolg ist. In China erlebten 50.000 Zuschauer die irische Tanz-Show live und für insgesamt 750 Millionen Zuschauer wurde die Show im Chinesischen National TV übertragen. In Polen wurde Rhythm of the Dance der Preis für „The Best Irish Dance Show“ verliehen, vom renommierten IQ Magazine gab es die Nominierung als „Beste Tanzshow“. In den USA spielte die Show für 2 Monate in Dolly Parton’s Themenpark, Dollywood in der Nähe von Tennessee, 2015 war die Show bei der Schlusszeremonie der Europaspielen in Aserbaidschan aufgetreten, um nur einige der zahlreichen Auftritte und Auszeichnungen zu nennen.

Der Vorverkauf beginnt am 27. März 2025. Sichern Sie sich Ihre Tickets ab 44,95 € an allen bekannten Vorverkaufsstellen, oder Online unter www.eventim.de/artist/rhythm-of-the-dance/, www.reservix.de/tickets-rhythm-of-the-dance/t4787 und erleben Sie eine mitreißende Show voller Irischer Tanzkunst und Musik!

Rhythm of the Dance Tour 2026

02.01.26 Rheda-Wiedenbrück Stadthalle Rheda-Wiedenbrück

03.01.26 Solingen Pina-Bausch-Saal

04.01.26 Krefeld Seidenweberhaus

06.01.26 Kleve Stadthalle

07.01.26 Marburg Erwin-Piscator-Haus

08.01.26 Paderborn Paderhalle

09.01.26 Meschede Stadthalle

10.01.26 Leverkusen Erholungshaus

11.01.26 Cloppenburg Stadthalle

13.01.26 Rheine Stadthalle

14.01.26 Bergheim MEDIO.RHEIN.ERFT

15.01.26 Alsdorf Stadthalle Alsdorf

16.01.26 Euskirchen Stadttheater Euskirchen

17.01.26 Mönchengladbach REDBOX

18.01.26 Weinheim Stadthalle Weinheim

20.01.26 Schopfheim Stadthalle

21.01.26 Neustadt Saalbau

22.01.26 Bad Homburg Kurtheater

23.01.26 Stadtallendorf Stadthalle

24.01.26 Limburg Stadthalle

25.01.26 Duisburg Rheinhausenhalle

27.01.26 Itzehoe Theater

28.01.26 Ahaus Stadthalle

29.01.26 Leer Theater an der Blinke

30.01.26 Uelzen Theater an der Ilmenau

31.01.26 Wolfenbüttel Lindenhalle

01.02.26 Stadeum Stade