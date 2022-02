Mit einer Resolution (liegt der Redaktion vor) an die Tourismusverbände des Sauerlandes, an den Bürgermeister der Gemeinde Eslohe Stephan Kersting sowie die Fraktionsvorsitzenden der Parteien der Gemeinde Eslohe wenden sich Tourismus- und Gastronomiebetriebe aus der Gemeinde Eslohe und der Stadt Schmallenberg nachdrücklich gegen die Errichtung von Windindustrieanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Eslohe.Die Initiatoren haben die Resolution auch an den HSK-Bundestagsabgeordneten und 1. Vorsitzenden der CDU Deutschland, Friedrich Merz und an NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst geschickt.

Belange des Tourismus nicht berücksichtigt

In der Resolution weißen die Initiatoren aus dem Tourismus und der Gastronomie auf die Bedeutung des Tourismus gerade für die Gemeinde Eslohe und die Stadt Schmallenberg hin. Wörtlich heißt es da: „Der Tourismus stellt für unsere Regionen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar, vor allem wenn man die Wertschöpfungskette über die reine Beherbergung von Touristen und die Gastronomie weiter betrachtet, wie zum Beispiel den Einzelhandel. Wir Tourismus- und Gastronomiebetriebe mit Sitz innerhalb der Gemeinde Eslohe, aber auch aus den angrenzenden Ortschaften verfolgen die aktuellen Windkraftpläne innerhalb der Gemeinde, aber auch in den angrenzenden Kommunen, mit großer Skepsis. Gerade im Hinblick auf den Tourismus sehen wir einen sehr großen Interessenkonflikt.“

Nach Darstellung der Initiatoren der Resolution werden die Belange des Tourismus und der Erholungswert einer Region, die einen öffentlichen Belang nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB darstellen, bei den aktuellen Windkraftplanungen nicht hinreichend berücksichtigt. Bei einem kürzlich stattgefundenen Erörterungstermin zum Windpark Herrscheid – Eslohe fehlte eine entsprechende Stellungnahme eines Tourismusverbandes. Auch der Vertreter der Gemeinde Eslohe konnte angeblich zu dem Thema Tourismus keine Stellung beziehen. Ebenfalls berücksichtigen die Gutachten der Projektierer (hier ABO Wind AG) das Thema Tourismus und mögliche Auswirkungen eines Windparks auf die Tourismusbranche, nach Aussagen der Resolution, in keiner Weise.

Forderungen an die Verantwortlichen in der Politik

In der Resolution fordern die Tourismus- und Gastronomiebetriebe von den Verbandsvertretern, dem Bürgermeister und den politischen Vertretern eine klare Stellungnahme zum Thema Windkraftplanungen und Tourismus.

Wörtlich heißt es in der Resolution der Tourismusbetriebe und der Gastronomiebetriebe aus der Gemeinde Eslohe und der Stadt Schmallenberg: