Rennradfahrer Lukas Scherf

Nachwuchsfahrer aus Neheim

Der Neheimer Lukas Scherf startet für das Team Rose NRW in der Rad-Bundesliga und fährt Rennen im In- und Ausland. Zum Radsport kam er schon sehr früh durch seinen Vater, der selbst aktiv war: „ Ich würde sagen, ich bin da so ein bisschen reingeboren worden. Es hat mir direkt Spaß gemacht, und ich bin schon früh erste Mountainbike-Rennen gefahren. So hat sich das immer weiterentwickelt.“



Für den 17-Jährigen hat der Sport einen großen Stellenwert in seinem Leben. „Es macht Spaß, etwas zu machen, bei dem man merkt, dass man sich ständig verbessern kann.“ Vor allem ist es aber auch das Drumherum: Im Radsport erlebt man unheimlich viel. Lukas reist wegen der Rennen viel und lernt immer neue Menschen, Städte und Kulturen kennen. „Und dazu bin ich noch viel anders frischen Luft – das ist einfach ein tolles Gefühl.“



Letztes Jahr wurde er NRW-Meister im Zeitfahren, im Straßenrennen Vizemeister. „Außerdem bin ich mit meinem Team in Frankreich Zwölfter im Mannschaftszeitfahren bei einem sehr stark besetzten Rennen geworden.“ Aber auch auf seine generelle Entwicklung vom Jugendbereich zur U19 ist er sehr stolz.



Sein Ziel ist es nun, auch in diesem Jahr so gute Ergebnisse zu erzielen, damit er im nächsten Jahr in den KT-Bereich kommt, also den nächsten Schritt Richtung Profi machen kann. „Dort kann ich mich dann beweisen. Der Schritt aus der U19 in diesen Bereich ist nicht einfach und nur wenige schaffen das. Aber das ist mein großes Ziel.“ (sn)

