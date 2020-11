Rendite erzielen: Die besten Investments im Sauerland und international!

Mit den richtigen Investments kann bereits auch eines kleines Startkapital gute Renditen erzielen. Bei der Wahl des Investments stehen verschiedene Faktoren im Mittelpunkt. Hierzu zählen unter anderem Art und das Ziel Investments. Es gibt Investments die zur Altersvorsorge eher langfristig angelegt werden oder aber einen kurzfristigen Gewinn erzielen gleichermaßen.

Die besten Investments im Sauerland und international haben gleichermaßen das Ziel, eine optimale Rendite zu erzielen. Mit einem Depot Vergleich kann man die besten Investitionsmöglichkeiten schnell und einfach vergleichen. Daher sollte vor jedem Investment eine genaue Überprüfung der Konditionen und Renditemöglichkeiten erfolgen.

Vom Sparbuch hin zum Investment

Das Sparbuch bei der eigenen Hausbank galt über viele Jahrzehnte hinweg als die sichere Geldanlage schlechthin. Das regelmäßige Einzahlen wurde mit Zinsen belohnt. Allerdings fiel diese Rendite oftmals eher gering aus. Zudem musste man lange sparen, um einen wirklich hohen Betrag zu erzielen.

Immer mehr Menschen suchen daher nach Alternativen zum klassischen Sparen. Gleichzeitig möchten sie ihr Geld bei den aktuell deutlich geringeren Zinsen nicht einfach auf ihrem Konto „versauern“ lassen. Darüber hinaus sind die Erträge von Tagesgeldkonten und anderen klassischen Sparvarianten überschaubar.

Der Trend geht daher eindeutig zu anderen Finanzprodukten, mit denen eine Rendite erzielt werden kann. Im Mittelpunkt stehen dabei Anleihen, Fonds oder Investitionen in Sachwerte. Eine Kapitalanlage sollte allerdings gut durchdacht sein. Gerade Anfänger begehen hierbei einige Fehler, die am Ende echtes Geld kosten. Bank- oder Finanzvermittler helfen dabei, die beste Anlage und somit auch Rendite zu finden.

Rendite, Investment, Fonds, Depot: Diese Faktoren sind entscheidend

Wer zum ersten Mal ein Investment tätigen will, ist schnell mit diversen Begriffen aus der Finanzwelt konfrontiert, von denen er vorher eigentlich nur in den TV-Börsennachrichten gehört hat. In einem ersten Schritt ist es daher wichtig, sich mit den einzelnen Anlagevarianten vertraut zu machen.

Das Depot dient zur Abwicklung und Lagerung von Wertpapieren

Das Depot (französisch für Ablagerung) ist das Wertpapierkonto, über das Kauf und Verkauf sowie die Übertragung stattfinden. Gleiches gilt für die Verbuchung der Wertpapierbestände. Personen, die sich für einen Investmentfonds interessieren, lesen in Zusammenhang oftmals den Begriff Anlagekonto. Es gibt in Deutschland verschiedene rechtliche Grundlagen, die das Wertpapierkonto regeln. Hierzu zählt unter anderem KWG § 1 Absatz 1 Nr. 5. KWG steht hierbei für Kreditwesengesetz.

Investmentfonds verwalten das Investmentvermögen

Ein Fonds zeichnet sich zunächst dadurch aus, dass er zweckgebunden ist. Der Investmentfonds verwaltet das Vermögen des Investments. Banken oder Investmentgesellschaften gründen solche Fonds. Anleger können innerhalb des Investmentfonds Beteiligungen an Werten kaufen. Eine Differenzierung findet dahingehend statt, ob ein Fonds geschlossen oder offen ist. Ziel ist es, dass der Fondswert im Laufe der Zeit steigt. Allerdings gibt es auch hier das Risiko, dass genau das Gegenteil passiert.

Rendite ist der zentrale Aspekt bei jedem Investment im Sauerland und international

Der Begriff Rendite wird vom italienischen Wort Rendita für Einnahmen abgeleitet. Es handelt sich hierbei um den sogenannten Effektivzins, den ein Anleger innerhalb eines Jahres erhält, wenn er in ein bestimmtes Finanzprodukt investiert. Bei einem Vergleich zwischen verschiedenen Depots, Fonds und anderen Finanzprodukten wird deutlich, dass die Rendite sehr differenziert ausfällt.

Wie die Rendite definiert hängt vom jeweiligen Finanzprodukt ab

Es kann zwischen Renditen aus Geldanlagen, Anleihen und Wertpapieren differenziert werden. Darüber hinaus gibt es sogenannte Dividendenrenditen. Die Rendite wird dabei ebenfalls unterschiedlich bestimmt.

Renditen aus Geldanlagen

Die bekannteste Geldanlage ist die Investition. Geld wird hier langfristig in Sachwerte angelegt. Ein wichtiges Kennzeichen besteht darin, dass die Geldanlage einen klar definierten Verwendungszweck besitzt. Geldanlagen können zudem als Finanzprodukt definiert sein. Bei Geldanlagen stellt die Rendite einen wichtigen Vergleichsfaktor dar. Investoren überprüfen dabei, welche Geldanlage bei einem gleichen Anlageergebnis den besten Zinssatz bietet.

Renditen aus Anleihen

Die Anleihe stellt ein weiteres Finanzprodukt dar, bei der man eine Rendite erzielen kann. Anleihen zählen zu den zinstragenden Wertpapieren. Man kauft ein Wertpapier von seinem Besitzer, der aber mit dem Recht ausgestattet ist, das Wertpapier inklusive der vorab festgelegten Zinsen zurückzukaufen. Bekannte Varianten sind hierbei Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe.

Renditen aus Wertpapieren

Die Rendite bei Wertpapieren orientiert sich am jeweiligen Kurs und somit dem Preis für ein Wertpapier. Die Berechnung der Rendite erfolgt dadurch, dass man den Preis im Jahr für das Wertpapier nimmt und davon den Betrag abzieht, der für das Wertpapier gezahlt wurde. Renditen aus Wertpapieren sind somit auch Kursschwankungen unterworfen und besitzen daher auch ein höheres Risiko.

Dividendenrendite

Dividenden generieren sich aus dem Gewinn, den eine Kapitalgesellschaft (zum Beispiel Aktiengesellschaft) generiert. Die Dividende wird an die Anteilseigner und Aktionäre ausgezahlt. Es kann vorkommen, dass bei Investmentfonds ebenfalls von Dividenden gesprochen wird. Diese Bezeichnung ist allerdings falsch.

Ein Depot Vergleich bietet einen schnellen Überblick

Wie man dem Artikel bereits entnehmen konnte, gibt es verschiedene Möglichkeiten via Investments eine Rendite zu erzielen. Die Vorgänge innerhalb der einzelnen Investmentfonds sind insbesondere für Laien nur bedingt verständlich. Deshalb ist es empfehlenswert, die eigentlichen Tätigkeiten innerhalb des Investments echten Profis zu überlassen.

Dies gilt insbesondere für den Wertpapiere-Bereich. Online gibt es diverse Depot Anbieter. Besonders lukrativ erscheinen hier Online-Broker und Direktbanken zu sein. Aber auch vor Ort findet man attraktive Depot Angebote.

Ein Vergleich im Internet stellt die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Depots schnell und übersichtlich dar. Hierzu zählen unter anderem:

Ordervolumen

Order pro Jahr

Anteil der Order via Internet

Durchschnittliches Depotvolumen

Die gewünschten Werte werden einfach in die Suchmaske eingegeben. Die Ergebnisliste zeigt daraufhin an, um welchen Anbieter es sich handelt, wie hoch die Kosten für das Depot und pro Order sind. Zudem gibt es einen Link zum jeweiligen Anbieter.

Die besten Investments gibt es auch vor Ort

Zugegeben: Der Begriff Investment klingt zunächst nach großen Geldanlagen internationaler Unternehmen oder betuchter Privatleute. Deshalb stellt sich schon die Frage, ob und inwieweit Investments auch vor Ort möglich sind beziehungsweise wie dort die Möglichkeiten aussehen. Eine Option sind z.B. Crowd Investments in regionale Projekte.

Im Sauerland lohnt sich zum Beispiel ein Blick auf den Fondssparplan, der unter anderem von lokalen Banken vermittelt wird. Es handelt es sich hierbei um ein Finanzprodukt, bei dem Geld eingezahlt und mit dem gearbeitet wird. Das Geld liegt daher nicht „nutzlos“ auf einem Konto herum.

Interessierte eröffnen ein Depot, mit dem sie das Kapital flexibel verwalten. Von seiner Struktur her ist der Fondssparplan ein Sparvertrag. Er lohnt sich daher schon für Menschen, die nur kleinere Beträge einzahlen wollen oder können.