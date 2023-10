REMBE neuer Hauptsponsor Radsport TEAM SAUERLAND

Das Briloner Unternehmen REMBE GmbH Safety+Control ist neuer Hauptsponsor und Premium-Partner des Radsport Team Sauerland. Der Weltmarktführer ist spezialisiert auf Sicherheitssysteme zur Vermeidung von Überdruck und Explosionen in nahezu allen Industrien.

„Wir freuen uns riesig, dass wir eine enge und langfristige Partnerschaft mit einem erfolgreichen Unternehmen wie REMBE abschliessen konnten. Die schon seit längerem bestehende Beziehung wird hiermit auf eine neue Ebene gehoben“, so Heiko Volkert, einer der Manager des Team Sauerland.

Das Sauerländer Traditionsunternehmen REMBE, das mittlerweile zehn Standorte auf der ganzen Welt betreibt, hat die junge Mannschaft schon im vergangenen Jahr begleitet.

Die Vereinbarung wurde vorerst bis 2026 getroffen. Ab dem 1. Januar wird die heimische Mannschaft unter dem Namen REMBE Pro Cycling Team Sauerland an den Start gehen.

Als exklusiver Partner übernimmt REMBE eine größere Rolle im Team

Stefan Penno, Geschäftsführer der REMBE GmbH Safety+Control merkt an: „Rennradfahren steckt in der REMBE-DNA. Mein Vater und ich sind schon in den Achtziger Jahren viel gefahren. Die Höhepunkte waren zwei Langstrecken von Brilon nach Bozen mit entsprechenden Alpenüberquerungen. Damals alles noch mit dillettantischem Equipment, Straßenkarten aus Papier, Bargeld in mehreren Währungen und durch Regen zerfledderte Reisepässe, die wir oben auf dem Brenner vorzeigen mussten.“

Bernd Sudhoff, Geschäftsführer der Schwestergesellschaft REMBE Kersting GmbH ergänzt: „Wir wollen auch unsere REMBE Familienmitglieder (RFM) mit diesem Engagment dazu bewegen, sich mehr zu bewegen. Radfahren ist so ziemlich das gesündeste, was man seinem Körper und Geist antun kann. Selbst Firmengründer Bernhard Penno sitzt mit 82 Jahren immer noch auf dem Rennrad und fährt manch einem 30-Jährigem locker davon“.

„Als Unternehmen mit 50 Jahren Erfahrung ist REMBE sowohl der Tradition als auch der Innovation verbunden. Das sind Werte die wir auch in unserer Mannschaft sehen wollen. Die ersten Treffen haben schon viel frischen Wind reingebracht und unsere Visionen sind die Gleichen. Das motiviert uns“, beschreibt Jörg Scherf die neue Situation.

Nahezu unverändert geht der Kader in die Saison 2024. „Wir haben den Umbruch mit den ganz jungen Sportlern gut gemeistert. Gerade in der zweiten Saisonhälfte haben unsere Youngster sehr gut geliefert, Höhepunkt war die Deutschland Tour in dem fast kein Angriff im Rennen ohne einen Sauerländer lief und wir reichlich TV Minuten sammeln konnten. Das spornt uns an.“, schwärmt Wolfgang Oschwald, Sportlicher Leiter im Sauerland und NRW Landestrainer. Derzeit steht nur Dominik Bauer als Abgang fest. Er wird nach vielen Jahren im Peloton etwas kürzer treten und sich auf regionale Rennen und seinen Job konzentrieren. Der Kapitän wird einen standesgemäßen Abgang beim Münsterland Giro am 3. Oktober feiern.