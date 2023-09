Rekordverdächtig! Montgolfiade 2023

Herrlicher Morgenstart am Freitag: 78 Ballone stiegen heute um 6.55 Uhr in den wolkenlosen Warsteiner Himmel, um in Richtung Anröchte zu fahren und läuteten damit das letzte Wochenende diesen Jahres der Warsteiner Internationalen Montgolfiade ein. Der zweite WIM-Freitag stand ganz im Zeichen des stabilen Wetterhochs, das bestes Ballonsport-Wetter liefert: Gegen 18.00 Uhr gab es die grüne Flagge und 112 Ballone rüsteten auf. Zum zweiten Mal bei der diesjährigen WIM konnte auch die Brauerei-Sonderform „Cheers“ in den Warsteiner Abendhimmel starten. Die 96-fache Vergrößerung eines Warsteiner Tabletts mit Tulpen brachte dabei die Augen der Zuschauer zum Strahlen. Um 22 Uhr sorgten mehr als 20 Hüllen beim Night-Glow für Gänsehaut, mit dem Höhenfeuerwerk fand der Abend seinen funkelnden Abschluss.

Quelle: Warsteiner Montgolfiade

„Heute konnten die Besucher der Montgolfiade alles erleben, was die WIM zu bieten hat. Zwei Massenstarts mit vielen Sonderformen und insgesamt 190 Ballonen, tolles Wetter für einen Kirmesbummel, Party im Festzelt mit Live-Musik, Night-Glow und ein Feuerwerk – mehr geht nicht“, fasst WIM-Geschäftsführer Uwe Wendt den Freitag zusammen. „Heute kamen etwa 26.500 Besucher auf das WIM-Gelände, bisher waren es damit rekordverdächtige 121.000. Wenn wir mal in unsere Zahlen schauen, können wir vielleicht am Sonntag von einem Besucherrekord sprechen.“ Insgesamt elf Massenstarts mit über 1.000 Ballonstarts standen bis Freitagabend auf dem Programm.

Mit der Band „Maraton“ startete nach dem Ballonstart auch der Tanzmarathon im Partyzelt, wo den Feierfreudigen mit Live-Musik eingeheizt wurde. Zum Night-Glow wurden die Menschenmassen rund ums Startfeld noch einmal ganz leise und warteten gespannt auf die ersten Musikklänge. Rhythmisch choreografiert, waren die mehr als 20 Hüllen ein echter Hingucker. Nach dem Feuerwerk war für Uwe Wendt klar: „Ein schöner Freitag geht zu Ende. Wir hoffen, dass es den etwa. 26.500 Besuchern gefallen hat und danken allen Ballonteams für diesen weiteren schönen Montgolfiade-Tag.“

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) ist das größte jährlich stattfindende Ballonfestival Europas. Seit 1986 treffen sich Ballonfahrer aus aller Welt zu dem Großereignis im sauerländischen Warstein. Seit 1996 findet das Festival jährlich statt. Zur 30. WIM werden vom 1. bis 9. September 2023 bis zu 200 Ballonpiloten und mehr als 100.000 Zuschauer erwartet. Organisator der WIM ist die Warsteiner Internationale Montgolfiade GmbH mit dem Geschäftsführer Uwe Wendt. Titelsponsor der Veranstaltung ist die Warsteiner Brauerei.