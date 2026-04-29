Reister Markt 2026 wirft seine Schatten voraus

Neuer Festwirt bringt frische Ideen mit

In gut drei Monaten ist es wieder so weit. Vom 21. bis 23. August 2026 verwandelt sich Reiste erneut in einen lebendigen Treffpunkt für Besucher aus der ganzen Region. Der traditionsreiche Reister Markt verbindet seit vielen Jahren Brauchtum, Landwirtschaft und Kirmesvergnügen und bleibt dabei offen für neue Ideen.

Eine wichtige Neuerung betrifft in diesem Jahr die Bewirtung. Mit Markus Köster aus Anröchte übernimmt ein neuer Festwirt die Verantwortung. Gemeinsam mit seinem Team möchte er neue Impulse setzen und gleichzeitig das bewährte Konzept erhalten. Besonders im Mittelpunkt steht der neugestaltete Biergarten, der zentral auf dem Festplatz entstehen soll. Auf rund 400 Quadratmetern wird eine einladende Atmosphäre geschaffen, die zum Verweilen einlädt. Neben den klassischen Getränken wird das Angebot erweitert. Auch Cocktails sollen künftig zum festen Bestandteil gehören. Moderne Ausschanklösungen und die Möglichkeit zur bargeldlosen Zahlung an allen Ständen sollen den Besuch für Gäste und Mitarbeitende erleichtern. Bargeld kann natürlich aber auch weiterhin genutzt werden.

Neuer Biergarten rückt stärker in den Mittelpunkt

Der Startschuss fällt wie gewohnt am Freitag mit dem beliebten Afterwork-Auftakt. Unternehmen haben erneut die Möglichkeit, Wertmarken für ihre Mitarbeiter zu erwerben und gemeinsam ins Wochenende zu starten. Die offizielle Eröffnung mit Fassanstich ist traditionell für den frühen Abend vorgesehen. In diesem Jahr soll sie erstmals im neuen Biergarten stattfinden und damit einen besonderen Rahmen erhalten. Im weiteren Verlauf des Abends sorgen Musik und ein DJ sowohl im Außenbereich als auch in der Halle für Stimmung. Welche Bereiche im Mittelpunkt stehen, hängt wie immer auch vom Wetter ab.

Auch der Reister Keller wird wieder geöffnet sein und bietet zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität vor allem bei gutem Wetter weiter zu verbessern, ohne die gewohnten Strukturen des Marktes zu verändern. Viele Besucher schätzen gerade die Möglichkeit, sich draußen zu treffen, Gespräche zu führen und die besondere Atmosphäre zu genießen.

Tierschau und Kirmes bleiben feste Bestandteile

Am Samstag beginnt das Marktgeschehen traditionell um 9 Uhr mit dem Auftrieb der Tiere und der großen Bezirkstierschau. Sie gehört seit jeher zu den wichtigsten Bestandteilen des Reister Marktes. Bereits im vergangenen Jahr wurden Anpassungen im Tierschauring vorgenommen, um die Sicherheit zu erhöhen und die ehrenamtlichen Helfer zu entlasten. Dieses Konzept hat sich bewährt und wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Insgesamt engagieren sich rund 120 Ehrenamtliche für einen reibungslosen Ablauf.

Parallel dazu laden der Krammarkt und die Kirmes zu einem Besuch ein. Etwa 130 Marktstände verwandeln die Straßen in einen lebendigen Handelsplatz mit einem vielfältigen Angebot. Verschiedene Fahrgeschäfte sorgen zusätzlich für Unterhaltung für Besucher jeden Alters.

Der Sonntag steht traditionell im Zeichen des Marktbummels. Bereits ab 10 Uhr öffnen die Stände und bieten Gelegenheit zu einem gemütlichen Rundgang über das Marktgelände. Den Abschluss des Wochenendes bildet das große Feuerwerk bei Einbruch der Dämmerung, das voraussichtlich gegen 21.30 Uhr beginnt.

Mit mehr als 25.000 erwarteten Gästen zeigt sich schon jetzt, dass der Reister Markt auch im Jahr 2026 ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Region bleibt. Tradition und neue Ideen gehen dabei weiterhin Hand in Hand.

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