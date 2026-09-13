Reister Markt 2026: Verbunden aus Tradition

Drei Tage voller Begegnungen, Tradition und Gemeinschaft: Der Reister Markt hat auch 2026 wieder gezeigt, warum er für viele Menschen fest zum Veranstaltungskalender der Region gehört. Für die Volksbank im Hochsauerland war das Wochenende zugleich ein besonderes Jubiläum – seit zehn Jahren begleitet sie den Reister Markt als Premium-Partner.



Wenn der Reister Markt stattfindet, kommt die Region zusammen. Menschen treffen alte Bekannte, Familien verbringen gemeinsam Zeit, Vereine, Unternehmen und Landwirtschaft zeigen Präsenz. Das Wochenende wird so zu einem Treffpunkt für viele Generationen.



Dass der Reister Markt Jahr für Jahr in dieser Form stattfinden kann, ist vor allem dem großen Einsatz des Landwirtschaftlichen Vereins Reiste und der zahlreichen Helferinnen und Helfer zu verdanken. Die Volksbank im Hochsauerland begleitet dieses Engagement seit inzwischen zehn Jahren als Premium-Partner.





Quelle: Volksbank Hochsauerland Volksbank Hochsauerland auf dem Reister Markt

Zehn Jahre Partnerschaft

„Der Reister Markt lebt von den vielen Menschen, die sich mit großem Engagement einbringen und dafür sorgen, dass jedes Jahr etwas Besonderes entsteht“, sagt Dirk Schulte, Vorstandsmitglied der Volksbank im Hochsauerland. „Dass wir dieses Engagement nun bereits seit zehn Jahren als Premium-Partner unterstützen dürfen, freut uns sehr.“



Einen passenden Auftakt für das Jubiläumswochenende gab es bereits am Freitag: Bei der After-Work-Party übernahm Dirk Schulte den traditionellen Fassanstich und eröffnete damit offiziell den Reister Markt. Für ihn und die Volksbank eine besondere Ehre – und ein gelungener Start in drei erlebnisreiche Tage.

Quelle: Volksbank Hochsauerland

Premiere vor der Halle

Ein neues Highlight gab es in diesem Jahr direkt vor der Halle. Dort feierte der Volksbank im Hochsauerland Biergarten seine Premiere. Mit Sitzgelegenheiten, kühlen Getränken und einem DJ entstand ein zusätzlicher Treffpunkt mitten im Geschehen. Das Angebot wurde sehr gut angenommen und lud Jung und Alt gleichermaßen zum Verweilen, Austauschen und gemeinsamen Feiern ein.



Damit entstand ein Ort, der genau das widerspiegelte, was den Reister Markt ausmacht: Begegnung, Geselligkeit und Gemeinschaft über Generationen hinweg.

Quelle: Volksbank Hochsauerland

Tradition trifft junge Generation

Am Samstag stand mit der Bezirkstierschau ein weiterer Höhepunkt des Reister Marktes auf dem Programm. Auch dort war die Volksbank im Hochsauerland mit einem eigenen Stand am Tierschauring vertreten. Bei kühlen Getränken, Gesprächen und einer Runde Bierpong nutzten viele Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit für einen Zwischenstopp.



Besonders erfreulich war dabei das große Interesse jüngerer Gäste.



„Gerade diese Mischung macht solche Veranstaltungen für unsere Region so wertvoll“, sagt Andreas Witte, Vorstandsmitglied der Volksbank im Hochsauerland. „Wenn unterschiedliche Generationen zusammenkommen und auch viele junge Menschen ganz selbstverständlich Teil des Geschehens sind, zeigt das, wie lebendig regionale Gemeinschaft sein kann.“



Auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank im Hochsauerland waren während des Wochenendes vor Ort. Für die Bank sind gerade diese persönlichen Begegnungen ein wichtiger Bestandteil ihres regionalen Engagements – denn Nähe entsteht vor allem dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen.



Der besondere Dank der Volksbank im Hochsauerland gilt dem Landwirtschaftlichen Verein Reiste, allen Helferinnen und Helfern sowie den vielen Beteiligten, die mit ihrem Einsatz auch 2026 wieder für einen besonderen Reister Markt gesorgt haben.



Zehn Jahre Premium-Partnerschaft stehen damit für langjähriges Vertrauen und regionale Verbundenheit – und für den gemeinsamen Wunsch, das gesellschaftliche Leben im Hochsauerland zu stärken.