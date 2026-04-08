REIS AGAINST THE SPÜLMACHINE live in der Otto-Flick-Halle in Kreuztal

REIS AGAINST THE SPÜLMACHINE ist ein Musik-Comedy-Duo aus Buxtehude und Oldenburg, bestehend aus Hanke Blendermann (* 1987), Künstlername „Onkel Hanke“, und Philipp Kasburg (* 1981), Künstlername „Don Filippo“. Sie selbst bezeichnen ihren Stil als „Musik-Comedy, an anderer Stelle auch als „Musik-Coverett“, abgeleitet von den Worten „Cover“ und „Musik-Kabarett“. Im vierten Konzertprogramm des Duos dreht sich alles um das Thema Urlaub. “Wir haben eine Urlaubs-Playlist im Gepäck, mit der wir unser Publikum zu einem zweistündigen Kurzurlaub einladen wollen”, erklärt Hanke Blendermann das Konzept.

Das Duo ist seit vielen Jahren deutschlandweit für seine mitreißende Bühnenshow und ihre Welthits mit Witz – brilliant-lustige Song-Parodien mit Ohrwurmgarantie – bekannt. Ob AC/DC oder Blümchen, ob Ballade oder Rocksong – Philipp Kasburg und Hanke Blendermann beweisen musikalische Bandbreite und bewegen sich mit zweistimmigen Arrangements und interaktivem Entertainment stilsicher durch alle Genres. Dabei präsentieren die studierten Musiker unerwartet-ulkige Texte: Die Beach Boys fahren “Saufen an nem See” und Westernhagen lebt “Villenlos” auf der Straße.

Quelle: David Häuser

TOURLAUB hat viel neues Material zu bieten, aber auch beliebte Evergreens, wie der millionenfach geklickte Hit „Hast Du Saufen mal probiert?“, werden auf dieser Reise nicht fehlen. Philipp Kasburg verspricht: “Bei uns gibt es 5-Sterne-Unterhaltung – All Inclusive. TOURLAUB ist der ideale Wohlfühlort für alle, die einfach mal wieder völlig losgelöst, unbeschwert und in Gemeinschaft feiern und lachen wollen”. Blendermann empfiehlt: “Nehmt ein Bad in der Menge, legt das Handtuch auf die Liege und bucht noch heute Tickets für unvergessliche TOURLAUBsmomente!”

REIS AGAINST THE SPÜLMACHINE gehören einfach auf die Bühne. Denn ein Konzert der beiden gilt als ein unvergessliches Happening, das Zuschauende am Ende des Abends glücklich und mit dem Wunsch nach Wiederholung verlassen. Warum? Weil sie Menschen durch Musik und Humor verbinden, sich und ihr Publikum nicht allzu ernst nehmen, dabei aber nie unfair werden.

SUPPORT: GYMMICK

Ein guter Reis-Against-The-Spülmachine-Freund eröffnet den Abend. Und das ist kein Unbekannter, sondern ein echter Kult-Star: GYMMICK.

Viele kennen ihn aktuell aus dem Internet: Seine schrägen Videos – „Alle sieben Sekunden – und das weltweit!“ – werden hunderttausendfach geklickt. Aber Gymmick ist weit mehr als ein Social-Media-Phänomen. Seit über 20 Jahren steht er als Liedermacher und Comedian auf der Bühne und ist längst eine feste Größe der Szene. Außerdem ist er preisgekrönter Cartoonist – und war zuletzt fast zehn Jahre lang Sänger von Ton Steine Scherben. In seinem Set treffen schräge Gedankenexperimente auf eigene Kultsongs wie „Ich mach dir die Frisur kaputt“ oder „Suizid bei süßen Tieren“, bissige Songparodien von Alicia Keys bis Prince – und natürlich darf auch der eine oder andere Rio-Reiser-Song nicht fehlen.

Veranstaltungsdatum

Freitag 24.04.2026 | 20 Uhr

Veranstaltungsort

Otto-Flick-Halle

Hinweis: Das Konzert sollte ursprünglich im Eichener Hamer stattfinden, wird aber nun aus organisatorischen Gründen in die Otto-Flick-Halle verlegt. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Spielort und die gewählten Sitzplätze.

Tickets für den Abend mit REIS AGAINST THE SPÜLMACHINE und GYMMICK sind im Kulturamt der Stadt Kreuztal (Siegener Straße 18), telefonisch unter 02732 – 5 14 29 und online auf www.kreuztal-kultur.de erhältlich.