Winterberg. Die beleuchtete Bahn zieht sich durch die Dunkelheit, die nächste Kurve kommt näher – und aus Zuschauen wird Mitmachen. Wer die Winterberger Bobbahn bisher nur von Wettkämpfen kennt, kann die Sportstätte auch aus einer anderen Perspektive kennenlernen: mitten im Eiskanal.

Neben dem Trainings- und Wettkampfbetrieb für Bob, Skeleton und Rennrodeln bietet die VELTINS-EisArena verschiedene Möglichkeiten, selbst auf dem Eis unterwegs zu sein. Dabei unterscheiden sich Fahrzeuge, Startpunkte und Abläufe.

Vom Taxibob bis zum IceTube

Beim Taxibob nehmen jeweils drei Gäste mit einem erfahrenen Piloten in einem originalen Viererbob Platz. Der SpeedBob startet im unteren Bahnabschnitt am VELTINS-Kreisel. Beim IceTube geht es gemeinsam in miteinander verbundenen Reifen durch den Eiskanal. Auch Zipfelbob und Gästerodeln gehören zum Freizeitprogramm.

Wer lieber einen Blick hinter die Kulissen wirft, kann bei einer Bahnführung mehr über die Geschichte der Sportstätte, den Kufensport und die Abläufe an einer international genutzten Wettkampfbahn erfahren.

Die Freizeitangebote haben eigene Termine und werden in den Trainings- und Veranstaltungskalender eingebunden.

Action-Tour: Ein Winterabend mit gemeinsamer Abfahrt

Am Samstag, 12. Dezember 2026, verbindet die Action-Tour ausgewählte Aktivitäten mit einer geführten Tour und gastronomischen Stationen. Los geht es um 15:30 Uhr, das Programm dauert rund fünf Stunden.

Dazu gehören zwei Abfahrten mit dem Zipfelbob, eine Fahrt im IceTube und ein kurzer Fußweg mit Spikes durch den ansteigenden Schlussabschnitt der Bahn. Ein Guide begleitet die Teilnehmer durch den Abend.

Das Angebot richtet sich unter anderem an Freundeskreise und Gruppen, die gemeinsam etwas unternehmen oder ihre Weihnachtsfeier einmal anders gestalten möchten. Statt nur über den Wintersport zu sprechen, wird der Eiskanal dabei selbst zum Erlebnis.

Gemeinsam unterwegs – auch nach dem Eisvergnügen

Im Tourangebot enthalten sind die beschriebenen Aktivitäten, die Begleitung durch den Guide, Speisen und ausgewählte Getränke. Dazu kommen die anschließende Taxifahrt zur Tenne Winterberg beziehungsweise zum Irish Pub und der dortige Eintritt.

Für die Tour werden wetterfeste Kleidung, robuste Winterschuhe und Handschuhe benötigt.

Ein Winterabend mit Bewegung, gemeinsamen Erlebnissen und einem Blick hinter die Kulissen der Bobbahn: In Winterberg lässt sich die kalte Jahreszeit auch abseits der Skipiste entdecken.

Informationen zu Terminen, Teilnahmebedingungen und Buchung:

www.veltins-eisarena.de