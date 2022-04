Reifen, Felgen, Wohnmobile und mehr: Die richtige Wahl der Autowerkstatt im Sauerland

Endlich ist die Zeit wieder da… für erste Ausflüge in der Frühlingssonne, für ein Picknick am See, für einen wohlverdienten Kurzurlaub. Und damit Zeit auch für den nächsten Radwechsel.

Reifenmarken – Qual der Wahl?

“Reifen sind mittlerweile richtige High-Tech Produkte – es gibt große Unterschiede in Qualität und Anwendung”, verrät uns Dirk Schulte, KFZ-Meister und Inhaber von Autotechnik Schulte in Meschede-Enste. “Daher ist eine kompetente Beratung das A und O. Ich empfehle immer Reifen von Markenherstellern wie zum Beispiel Pirelli. Deren Qualität gibt jedem Autofahrer die Sicherheit, in brenzligen Situationen den Bremsweg um die entscheidenden Zentimeter zu verkürzen und Unfälle so zu verhindern”, so Schulte weiter. Aber auch Markenreifen wie Toyo oder Falken sind eine gute Wahl, je nach Fahrzeug und Anwendung.

Quelle: privat

Stylische Felgen – natürlich “made im Sauerland”

Wer beim Reifenwechsel im Frühjahr sein Fahrzeug deutlich aufwerten möchte, sollte unbedingt auch über einen neuen Satz Felgen nachdenken. “Die Felge macht bei jedem Fahrzeug den entscheidenden Unterschied aus. Ob klassisch in Alu-silber, in teil- bzw. ganzschwarz oder mit farbigen Akzenten: Eine hochwertige Leichtmetallfelge verleiht jedem Auto den perfekten Style”, ist Schulte überzeugt.

Und weil wir hier im Sauerland leben und arbeiten, empfiehlt der KFZ-Fachmann selbstverständlich Felgen der heimischen Firma Borbet: “Die sind absolut am Puls der Zeit, sowohl technisch und qualitativ als auch beim Design. Daher sind wir auch mit Leib und Seele Borbet-Fachhändler und können mit dem Online-Felgenkonfigurator nahezu jeden Wunsch erfüllen!” Wichtig zu wissen ist, dass die Felgen tatsächlich im Sauerland hergestellt werden und nicht in Fernost – somit ist der Transport von der Fabrik bis zum Kunden quasi CO 2 -frei.

Vereinbaren Sie auch gern einen Beratungstermin unter 0291 / 90 87 68 20 oder info@autotechnik-schulte.de – oder besuchen sie die moderne Werkstatt während der regulären Öffnungszeiten.



Quelle: privat

Neu: Wohnmobil im Sauerland zu attraktiven Preisen mieten

Haben Sie Lust auf Ihre individuelle Freiheit statt sich von Hotel- und Reisebuchungen abhängig zu machen? Sie wollen einfach nur das gute Wetter und die freien Tage nutzen und losfahren? Raus aus der Enge der Wohnung, des Büros? Dann ist ein Wohnmobil der perfekte Begleiter.

Als begeisterter Camper bietet Dirk Schulte seit letztem Jahr auch Wohnmobile zum Vermieten an. Ab drei Tagen Mietdauer geht es los – egal wohin. Mit dem CLEO 1 (ein teilintegrierter MOOVEO) können bis zu vier Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder) mit auf die Reise gehen. Das Wohnmobil besitzt eine Standheizung, Küche, einen bequemen Essbereich, Dusche sowie einen Träger für E-Bikes. Bei gutem Wetter kommt die großzügige Markise und der Campingtisch zum Einsatz. Und sie verpassen auch keine Ihrer Lieblingssendungen, denn SAT/TV ist ebenfalls an Bord.

Der CLEO 2 ist ein HOBBY-Kastenwagen für zwei Personen, aber ansonsten ähnlich ausgestattet wie der CLEO 1. Infos über Preise und Verfügbarkeiten erhalten Sie gern auf Anfrage.

10 Jahre Autotechnik Schulte: Das wird am 8. Mai 2022 groß gefeiert! Am „Tag der offenen Werkstatt“ gibt es viele Attraktionen für Autofans und die ganze Familie, z.B. einen spannenden Fahrsimulator. Mehr dazu auch auf der Website www.autotechnik-schulte.de oder auf Facebook.