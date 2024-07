Regionalplan Arnsberg: „Greenwashing durch Irreführung“

In ihrer Stellungnahme zum Regionalplan Arnsberg (Soest/Hochsauerland) bezweifelt die Naturschutzinitiative (NI) die EU-Konformität der vorgesehenen Vorranggebiete für Windenergieanlagen. In einer Pressemitteilung heißt es wörtlich: „Die unzureichenden Maßnahmen betrachten wir als ‚Scheinmaßnahmen‘. Diese haben lediglich den Charakter von Alibimaßnahmen, bzw. sind komplett als ‚Greenwashing durch Irreführung‘ einzustufen. Sie sind fachlich nicht zu rechtfertigen und werden auch durch keine Fachpublikation gedeckt. Der Vorgang gibt ein erschütterndes Bild vom Artenschutz in NRW wieder.“

Die naturschutzfachliche Stellungnahme der NI lesen Sie hier:

https://naturschutz-initiative.de/wpni/wp-content/uploads/2024/07/naturschutzinitiative_stn_regionalplan_kreis_soest_hsk.pdf