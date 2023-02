Regionales Sport-Engagement im Fokus

Neue Impulse für den Breiten- und Leistungssport im Sauerland: Wenn am 22. April 2023 die HSK-Sportgala die Menschen im Sauerland begeistert, ist die Brauerei C. & A. Veltins erstmals als Partner dabei. „Für die Marke Veltins bedeutet dieses Engagement eine sinnvolle Ergänzung unserer vielfältigen sportlichen Aktivitäten in der Region. Das passt einfach gut zusammen“, resümiert Herbert Sollich, Marketingdirektor der Brauerei C. & A. Veltins. Der Vertrag für die Zusammenarbeit in den kommenden drei Jahren wurde mit den notwendigen Unterschriften besiegelt, sodass die Besucher der Sportgala in der Konzerthalle Olsberg ein frisches Veltins oder ein anderes Veltins-Erfrischungsgetränk genießen dürfen. „Wir freuen uns, mit der Brauerei C. & A. Veltins einen starken, sportbegeisterten Partner aus der Region an unserer Seite zu haben, der sich schon seit Jahrzehnten stark im heimischen Sport engagiert. Die Sportgala rundet dieses Engagement perfekt ab“, so Detlef Lins, Vorsitzender des Kreissportbundes HSK, zur neuen Zusammenarbeit mit Veltins.

Die HSK-Sportgala hat seit 1998 einen festen Platz im Terminkalender des Hochsauerlandkreises. In verschiedenen Kategorien werden Jahr für Jahr herausragende Sportlerinnen und Sportler, Mannschaften sowie die besten Kadersportler/innen aus der Region geehrt. Darüber hinaus werden der Parasport-Preis sowie ein Sportsozialpreis verliehen. Unter den diesjährigen Nominierten finden sich wieder Deutsche Meister, Europa- und Weltmeister sowie Olympiasiegerinnen. Neben den Ehrungen erwartet die Besucher ein attraktives Rahmen- und Showprogramm sowie eine sich anschließende After-Hour-Party. Schirmherr der Sportgala ist der Landrat des Hochsauerlandkreises, Dr. Karl Schneider.

Das Unternehmen im Porträt

Die Privat-Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, braut eine der führenden Premium-Pils-Marken in Deutschland und bilanzierte 2022 einen Umsatz von 419 Mio. Euro bei einem Ausstoß von 3,36 Mio. hl. Zum Sortenportfolio zählen Veltins Pilsener und die Marke Veltins mit einem breiten Angebot von Radler, Alkoholfrei, Radler Alkoholfrei und Veltins Fassbrause in sechs unterschiedlichen Geschmackrichtungen. Hinzu kommt die Spezialitätenmarke Grevensteiner mit dem Landbier Grevensteiner Original, Grevensteiner Natur-Radler und Grevensteiner Naturtrübes Helles. Außerdem gehört die Biermix-Range V+ mit insgesamt fünf Sorten zum Produktangebot. Mit dem Pülleken hält die Brauerei darüber hinaus ein mild-süffiges Hellbier bereit. Der Mehrweganteil liegt bei 92,5 %.

Weitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internet verfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.de