Regionales rund um die Uhr

Herr Anton steht am Wenneufer und wartet auf Kunden

Es ist nach Mitternacht, der Magen knurrt und der Kühlschrank ist leer? In Wenholthausen ist das kein Problem mehr. Neben der alten Wassermühle im Passelweg am Ufer der Wenne steht Herr Anton und wartet an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr auf Kundschaft. „Herr Anton“ ist ein Franchising-Automatensystem für Produkte des täglichen Bedarfs. Nach 1,5 Jahren Bauzeit freute sich Fabian Kayser am 10.12.2021 über die Eröffnung seines Automatenladens mit regionalen Produkten – einem der ersten Standorte von Herrn Anton und der erste Laden dieser Kette im Sauerland. „Unser Sortiment umfasst alles, was auf dem Dorf auch in der Nacht oder am Wochenende dringend mal gebraucht wird“, erklärt er. Schaut man in den Automaten ganz rechts, findet man entsprechend auch Drogerieprodukte wie das gelegentlich so dringend gesuchte Toilettenpapier, aber auch Kondome und Schwangerschaftstests. „Die waren schon manchmal innerhalb einer Nacht ausverkauft“, weiß der Ladenbesitzer zu erzählen.

Der Kern des Sortimentes ist aber ein anderer. Herr Kayser stellt klar: „Ohne Veltins geht auf dem Dorf natürlich nichts.“ Der erste Automat ist deshalb immer gut gefüllt mit den beliebten, braunen Flaschen. Es gibt aber auch Milchprodukte, Babynahrung, Nudeln, Wachteleier (aus der eigenen Familienproduktion), Süßes und Herzhaftes von der Fleischerei Schulte aus Eslohe. Gleich links in der Ecke steht der Automat für Warmes, vom Kaffee über Kakao bis zu einer Auswahl warmer Suppen. Der Renner ist die „Snackbox für den Handwerker“: ein Brötchen, eine Frikadelle, ein Bierknacker und eine Portion Senf – ideal für die Mittagspause auf der Baustelle. Jeden Tag müssen die Automaten aufgefüllt werden, denn die Kunden kommen nicht nur aus dem ganzen Esloher Raum. Wanderer und Camper haben den Laden für sich entdeckt. Besonders freuen sich die Radfahrer, denn Herr Anton steht fast direkt an der Nordschleife des Sauerland Radrings.

Und das Sortiment wird ständig erweitert. „Wenn um 23.45 Uhr noch Chili con Carne geht, hatte da wohl noch jemand größeren Hunger“, überlegt Fabian Kayser, „und für solche Fälle wollen wir vorsorgen.“ Für den Sommer ist ein weiterer Automat schon geordert: ein Automat für Grillfleisch – unter anderem auch aus eigener Herstellung. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Fleischerei Schulte in Eslohe werden aber auch deren beliebte Wild-Grill-Spezialitäten nicht fehlen. Wer noch – am liebsten regionale – Produkte vermisst, kann seine Wünsche per E-Mail loswerden an wassermuehle90@gmail.com.