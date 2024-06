Regionales Marketing für Unternehmen im Sauerland

Es gibt zahlreiche Gründe, aus denen es sinnvoll ist, vor allem regional oder sogar nur lokal Geschäfte zu betreiben. Zum Beispiel lassen sich auf diese Weise die Transportwege deutlich verkürzen, was sich wiederum positiv auf die CO₂-Emissionen des Unternehmens auswirken kann. Darüber hinaus müssen Firmen, die Dienstleistungen beim Kunden vor Ort anbieten, nicht so lange Anfahrtswege bewältigen. Um im Sauerland erfolgreich zu sein und Verbraucher aus der Region anzusprechen, sollten Unternehmen auf wirksame Marketingstrategien setzen.

Im Internet auffindbar werden

Die Suchmaschinenoptimierung sollte auch von kleinen und mittelständischen Unternehmen im Sauerland nicht vernachlässigt werden. Sie trägt nämlich dazu bei, dass das eigene Angebot von potenziellen Kunden aus der Region im Internet schneller gefunden werden kann. Vor allem, wer auf Laufkundschaft angewiesen ist, profitiert davon, wenn die eigene Webseite bei Suchanfragen mit dem Zusatz „Sauerland“ unter den obersten Suchergebnissen bei Google aufgelistet wird. Für Laien ist es aber gar nicht so leicht zu verstehen, wie diese Suchmaschinen genau funktionieren und was dazu führt, dass sich das Ranking verbessert. Deswegen ist es oft besser, wenn sie diese Form des Marketings in erfahrene Hände legen und eine SEO-Agentur damit betrauen. Eine weitere Möglichkeit, die Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen, ist die Präsenz in den sozialen Medien. Instagram, Facebook, TikTok und Co. sind für viele Menschen mittlerweile auch zur Informationsquelle geworden. Unternehmer sollten sich aber immer bewusst sein, dass die Accounts viel Pflege benötigen.

Regionales Engagement zeigen

Ein großer Teil des Unternehmenserfolgs hängt vom Image ab. Das lässt sich in vielen Fällen erst über mehrere Jahre mühsam aufbauen und hat gerade bei regionalen Unternehmen viel damit zu tun, wie zufrieden Kunden aus der Vergangenheit mit der Projektabwicklung oder Produkten waren. Deswegen sind viel Fleiß und kontinuierlich gute Leistungen gefragt. Es gibt aber durchaus auch andere Möglichkeiten, das eigene Image ein wenig aufzupolieren. Unternehmen können sich beispielsweise in der Region engagieren, indem sie zum Sponsor des hiesigen Sportvereins werden oder sich für ein Umweltprojekt einsetzen.

Fahrende Werbung nutzen

Wer eine eigene Fahrzeugflotte oder zumindest ein oder zwei Firmenfahrzeuge besitzt, kann diese in fahrbare Werbung verwandeln. Mithilfe von Autofolie können das Firmenlogo, ein Werbespruch und natürlich die wichtigsten Kontaktdaten auf dem Fahrzeug platziert werden. Mit etwas Glück kommt die Botschaft bei einigen Autofahrern an und sie wenden sich das nächste Mal, wenn sie eine entsprechende Leistung benötigen, an das werbende Unternehmen.

Flyer verteilen und einwerfen

Um Neukunden zu gewinnen, müssen diese erst einmal vom Unternehmen erfahren. Das kann unter anderem mithilfe von Flyern realisiert werden. Diese können auf Nachfrage in anderen Geschäften ausgelegt oder in Briefkästen eingeworfen werden. Wer vorhat, Flyer in der Innenstadt oder an anderen Stellen im öffentlichen Raum zu verteilen, sollte sich aber unbedingt eine Genehmigung holen. Sonst kann es Ärger mit dem Ordnungsamt geben.

Außenwerbung vor dem eigenen Geschäft

Viele Unternehmer im Sauerland haben ein eigenes Ladengeschäft und ziehen oft schon durch ihre pure Existenz Aufmerksamkeit auf sich. Wer besonders viele Kunden in seinen Laden locken möchte, kann Werbeaufsteller vor dem Geschäft platzieren und dort auf besondere Angebote aufmerksam machen. Manchmal ist es auch von Vorteil, ein Alleinstellungsmerkmal zu kommunizieren. Ein Restaurant, das komplett vegane Speisen anbietet, sollte das für alle Passanten gut sichtbar machen.