Regionales Kultur-Programm im Sauerland

Im Kulturzentrum Markes Haus in Meschede-Eversberg trafen sich Projektträger und Kulturverantwortliche aus der Kulturregion Sauerland zu einem intensiven Erfahrungsaustausch. Die Kulturregion Sauerland ist eine von zehn Kulturregionen in Nordrhein-Westfalen und setzt sich geographisch aus dem Hochsauerlandkreis, sowie den Städten Warstein und Rüthen zusammen. Prof. Dr. Jürgen Bechtloff stellte im Rahmen seiner Begrüßung die Geschichte und derzeitige Nutzung von Markes Haus vor, bevor dann die einzelnen Projekte des Regionalen Kultur Programms durch die jeweiligen Projektträger selbst vorgestellt wurden.



Insgesamt wurden 13 Projekte in der Kulturregion Sauerland im Jahr 2023 mit einer Förderung durch das RKP – Regionales Kultur Programm NRW unterstützt. Damit fließt ein Fördervolumen von 402.583 Euro für vernetzte Projekte in diese Kulturregion. Hinzu kommen noch 45.000 Euro Ergänzungsmittel für die Barrierefreiheit.



Mit den neun höchst unterschiedlichen Projekten wie: „Youth and Arts“ als Jugendkulturprogramm, „Himmel und Erde“ im Rahmen des Spirituellen Sommers, „Die Textile“, das Kunst- und Ausstellungsprojekt „Brotbaumregime“, das noch in Planung befindliche Stück „Bäume“ des Teatron-Theaters, das in Meschede und Bestwig angesiedelte Projekt „Kultur mit Ausblick“, die „Matinee im Grünen“ in Meschede und Sundern und last but not least das Brass Festival „Sauerland-Herbst“, zeigte sich einmal mehr die Vielfalt der kulturellen Aktionen in der Region.



Auch für das kommende Jahr stehen wieder Fördermittel des RKP – Regionales Kultur Programm NRW zur Verfügung. Kulturakteure, die eine Idee für ein regionales, vernetztes Kulturprojekt für 2024 haben, können diese dem Kulturbüro Sauerland vorstellen. Die Antragsfrist läuft noch bis zum 30. September 2023. Ideen aus allen Kultursparten auf der Basis von Kooperation und Vernetzung sind willkommen!

Alle Informationen zum Programm RKP – Regionales Kultur Programm NRW sind auf der landesweiten Webseite www.regionaleskulturprogrammnrw.de zu finden.



Beratung für interessierte Kulturanbieter und -verantwortliche:

Cornelia Reuber-Lankveld (0291/94 1802, cornelia.reuber-lankveld@hochsauerlandkreis.de) und

Wolfgang Meier (0291/94 1806, wolfgang.meier@hochsauerlandkreis.de) zur Verfügung.